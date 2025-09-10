この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで話題のAIツール解説者・ミライ氏が、最新動画『【最新AIツール13選】Google検索のAIモードが日本語対応/NotebookLMの新機能 ～レポート・クイズ生成機能～』を公開。この1週間で登場した新作AIツールの中から、ベスト10に入りきらなかった注目ツールを“別冊”としてまとめて一挙に紹介した。



冒頭でミライ氏は、「ついに日本語に対応したGemini 2.5のカスタム版を実装したGoogle検索のAI機能」について解説。Googleが9月9日から日本語環境での提供を始めたAIモードは、「従来は複数回の検索が必要だったような、長く複雑な質問を1回の検索で回答してくれる」と、その利便性の高さに太鼓判を押す。PC・モバイル向けのブラウザやアプリで順次展開されるという。



続いてGoogleのAIアシスタント『NotebookLM』もアップデート。「PDFやWebページから要約しノートを自動生成できる」ほか、「作成したノートから複数パターンのレポートやフラッシュカード、クイズの自動生成機能を搭載した」とその実用性を強調。「自作ノートの右側スタジオ部分から使えるので無料ユーザーも気軽に試せる」とも呼びかけた。



さらにミライ氏は、AI研究で注目を集めるQwenの最新・巨大モデル『Qwen3 Max』のプレビュー版に言及。「1兆を超えるパラメータで、大学院レベルの知識と推論力、高度な数学・コーディングベンチマークで過去最高性能を記録」と驚きを隠さない。「正式版ではさらに機能が増強される」と今後の進化へも期待を寄せる。



話題のリップシンクAIも続々登場。xAIの動画生成機能には「日本語や英語のセリフで人物の唇を自然に動かす動画生成機能」、Creatify AIの『Aurora』には「手や表情、感情表現も超リアルなアバター生成力」を説明。実際のデモ動画も披露し、そのクオリティを「本物の人間のよう」と高く評価した。



そのほか、イデオグラムのプリセットスタイル画像生成、ムーンショットAIの最新版『KimiK2-0905』、Gensparkに実装された画像AI『ナノバナナ』、スライド自動作成など多彩なツールをテンポよくピックアップ。「Producer AI」や「Hunyuan-Game 2.0」「Adobe Premiere iOSアプリ」の進化も抜かりなく紹介している。



最後にミライ氏は、「この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは概要欄からぜひ」と案内。「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と視聴者へ呼びかけ、動画を締めくくった。