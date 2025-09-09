¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡×¹ÓÌÚ»á¤Ë¤è¤ë3.5m¤ÎµðÂçÈþ¿Í²è¡ª¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×ÆâÍ÷²ñ¥ì¥Ýー¥È
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤Ï¡¢¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë135¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤ò9·î10Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢YEBISU BREWERY TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢9·î9Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±Àè¹ÔÆâÍ÷²ñ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ñ¥Ó¥¹²¼´ü¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥óÈ¯É½²ñ¤ª¤è¤Ó¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×ÆâÍ÷²ñ¡×¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ´ë²èÂè2ÃÆ¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌ¡²è²È¡¦¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿Èþ¿Í²è¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ðー¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Î2ÅÀ¤¬Ìó3.5m¤ÎÂç¤¤µ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ´ë²èÂè1ÃÆ¡ÖÈþ¿Í²è¤Ç½ä¤ë¥ñ¥Ó¥¹¡×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿Èþ¿Í²èºîÉÊ2ÅÀ¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Èþ¿Í²è¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä²»À¼¤ÇÊ¹¤¯²òÀâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤¿¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Óー¥ë¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢Èþ¿Í²è¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤òÂ¿ÍÍ¤ÊÊýË¡¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤Î¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤Ç¤âT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»áÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢º£²ó¤ÏÅìµþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âçºå¤Ç¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤â·èÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÆâÍ÷²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡¢ÁáÂ®¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¹ÓÌÚ»áÉÁ¤²¼¤í¤·¤ÎÈþ¿Í²è¤ò´Õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»á¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¥Óー¥ë¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡ÆâÍ÷²ñ¤Ç¤ÏºÇ½é¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥Óー¥ë¡õRTD»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹¤Î²¼ÏÂÅÄÍ¦»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É2025Ç¯Ä¾¶á¤ÎÆ°¸þ¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£2·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»áÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×¤ÏSNS¤Ê¤É¤Ç¤âÂçÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¡¢¿·µ¬¸ÜµÒÎ¨Ìó60¡ó¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·îÊÌ¿ä·×ÈÎÇäµ¬ÌÏ¡Ê¶â³Û¡Ë¤Ç¤â¡¢2·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï120¡ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥Óー¥ë¡õRTD»ö¶ÈÉô ÉôÄ¹¤Î²¼ÏÂÅÄÍ¦»á¤«¤é¤Ï¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»áÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×¤¬ÂçÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥Óー¥ë¡õRTD»ö¶ÈÉô ¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¥°¥ëー¥× ¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î²°æÂº»Ò»á¤¬ÅÐÃÅ¡£º£Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»áÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×¤¬Âç¤¤¯ÏÃÂê¤Ë¾å¤ê¡¢YEBIS BREWERY TOKYO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÈþ¿Í²è¤Ç½ä¤ë¥ñ¥Ó¥¹¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«¶È»þ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÈþ¿Í²è¤Ç½ä¤ë¥ñ¥Ó¥¹¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²¼´ü¤ÎÏÃ¤òÅ¸³«¤·¤¿¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô ¥Óー¥ë¡õRTD»ö¶ÈÉô ¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¥°¥ëー¥× ¥ñ¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É ¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î²°æÂº»Ò»á¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»áÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×Âè2ÃÆ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢Á°²ó¤Î¡ÖÈþ¿Í²è¤Ç½ä¤ë¥ñ¥Ó¥¹¡×¤ËÂ³¤¯ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤ò¡¢Åìµþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âçºå¤Ç¤â³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Óー¥ë¤È¤·¤Æ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤¬Ì¿Ì¾¤·¤¿¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤－²«¶â¤ÎËÁ¸±－¡×¤¬YEBISU BREWERY TOKYOÆâ¸ÂÄê¤Ç¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»áÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×Âè2ÃÆ¤È¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¡¢¤½¤³¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Óー¥ë¤Î²òÀâ¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢Èþ¿Í²è¤ò°ÍÍê¤·¤¿¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤¿Æ°²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢°ÍÍê¤¬¡ÉÅÁÅý¤È¿·¤·¤µ¡¢³×¿·¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤É¤Á¤é¤âÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¹ÓÌÚÈôÏ¤É§¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅÁÅý¤Ç¤â¸Å¤Ã¤Ý¤¤³¨¤Ë¸«¤¨¤Ä¤Ä¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤È²óÅú¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ëºþ¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë¤Î´Ì¤ò¸«¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ß´Ì¤Ë°õºþ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¶âÂ°´¶¡¦¥¢¥ë¥ß´¶¤¬½Ð¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À©Ìó¤ä¥ëー¥ë¤â¤¢¤ë¤¿¤á³¨¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¬¡¢¤½¤ì¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
º£²ó¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á
¡¡º£²ó¤ÎÈþ¿Í²è¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ðー¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃåÁÛ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿»á¤Ï¡¢·Ý½ÑÅª¤ÊÏÃ¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¤äÅÁÅý¡¢³×¿·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³¨¤È¤·¤Æ»þ´Ö¤¬Î®¤ì²áµî¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¾ì½ê¤Ïº½Çù¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤··îÌÌ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â±Ê±ó¤Î»þ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ë½÷À¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦³¨¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¥Ðー¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¤É¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤ÇÉÁ¤¡¢¼«Á³¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²È¤ÎÃæ¤«¤é³°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê³¨¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Óー¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤－²«¶â¤ÎËÁ¸±－¡×¤ÎÌ¿Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Óー¥ë¡Ö¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¡×¤¬´Á»ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï±Ñ¸ì¤Ë¤·¤¿¡¢¤È¥µ¥é¥ê¤È²óÅú¡£¹¹¤Ë¡¢¡È¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡É¤Ï¿ÀÏÃ¤ÎÎ¹¤Î½ö»ö»í¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡×¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¡£¤½¤·¤Æ¡È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡É¤Ï¥Óー¥ë¤Î¿§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×¤Ç¤â¤¦¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë¤Î¿·¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¹Í°Æ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥ß´Ì¤Ë°õºþ¤¹¤ë¤Î¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ä½µ´©»ï¤Î»æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤¤³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬Ä©Àï¤«¤Ê¡¢¤È²óÅú¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄù¤á¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¥ñ¥Ó¥¹¥Óー¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¤µ¤¡¡¢¤¤¤¤´é¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤Ï¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤ÈÂçºå²ñ¾ì¤Ç¤ÏÆþ¾ì¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¡£Åìµþ²ñ¾ì¤Ï¡¢Æþ¾ì¤Î»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¹ØÆþ´õË¾Æü¤Î14ÆüÁ°¤«¤éWEBÍ½Ìó¤ÇÀ°Íý·ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Âçºå²ñ¾ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æþ¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡Ê¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢À°Íý·ô¤Ê¤·¤ÇÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡Ë¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤ÏÆþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬É¬¿Ü¡£Æþ¾ìÀ°Íý·ô¤Ê¤·¤ÇÆþ¾ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡²ñ¾ì¤ØË¬¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ñ¥Ó¥¹¡ß¹ÓÌÚÈôÏ¤É§»á¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²èÂè2ÃÆÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡¥°¥Ã¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾åµ¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡×¤È¡Ö¥ñ¥Ó¥¹ ¹ÓÌÚÈôÏ¤É§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó 6¥ª¥ó¥¹¥°¥é¥¹¡×¤ÏYEBISU BREWERY TOKYO¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿Èþ¿Í²è¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥Ðー¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡£¹â¤µ¤ÏÌó3.5m¤Û¤É¤Ç¡¢³¨¤Î±¦Â¦¤Ë¤Ï¸¶À£Âç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¶¦¤Ë²òÀâÊ¸¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¤Ï¡¢¡Ö¥àー¥ó¥é¥¤¥È¥í¥±¥Ã¥È¡×¤¬350ml¡¢¡Ö¥Ðー¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤¬500ml¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Âè1ÃÆ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·Èþ¿Í²è2ÅÀ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¡¢µðÂç¤ÊÅ¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º¸²¼¤Ë¸«¤¨¤ë2¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÌó10Ê¬¤Û¤É¤Î²»À¼¥¬¥¤¥É¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À
¡ÈÈþ¿Í²è¤ËÆþ¤ë¡É¤È¾Î¤·¤¿Å¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ÍÊª¤ÈÇØ·Ê¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢¥ñ¥Ó¥¹¤ÎÈþ¿Í²èÅ¸¡×¤òË¬¤ì¤¿µÇ°¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤
YEBISU BREWERY TOKYO¸ÂÄê¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤－²«¶â¤ÎËÁ¸±－¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥¿¥ó¥×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
YEBISU BREWERY TOKYO¸ÂÄê¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤－²«¶â¤ÎËÁ¸±－¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï±§ÃèÂçÇþ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÇþ²ê¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
º£²ó¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£EC¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS¡¿½¸±Ñ¼Ò