¥×¡¼¥Á¥ó»á¡ÖÉÔÏ·ÉÔ»à¡×²ÄÇ½¡¢½¬¼çÀÊ¡Ö£±£µ£°ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¡×¡ÄÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤¬±ÇÁü¤Îºï½üÍ×ÀÁ
¡¡¡ÚËÌµþ¡áµÈ±Ê°¡´õ»Ò¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥¸¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡ÖÉÔÏ·ÉÔ»à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò´Þ¤à±ÇÁü¤òºï½ü¤·¤¿¡£
¡¡£µÆü¤Ë±ÇÁüÄó¶¡¸µ¤ÎÃæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡Ê£Ã£Ã£Ô£Ö¡Ë¤«¤éºï½üÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±ÇÁü¤Ï¡¢£³Æü¤ËËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø£¸£°Ç¯¡×µÇ°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢½¬»á¤È¥×¡¼¥Á¥ó»á¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤¬¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É´ÑÍ÷ÀÊ¤Î¤¢¤ëÅ·°ÂÌç¤ÎÏ°¾å¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Î¤â¤Î¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬Ãæ¹ñ¸ìÄÌÌõ¤ò²ð¤·¤Æ¡¢Â¡´ï°Ü¿¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÉÔÏ·ÉÔ»à¡×¤â²ÄÇ½¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½¬»á¤Ï¡Öº£À¤µªÃæ¤Ë¿Í´Ö¤Ï£±£µ£°ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï£´Ê¬´Ö¤Î±ÇÁü¤ËÊÔ½¸¤·¡¢À¤³¦£±£°£°£°°Ê¾å¤Î·ÀÌó¼Ò¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¤¬¡¢£Ã£Ã£Ô£Ö¤Ï£µÆü¡¢¡ÖÊÔ½¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¼Â¤¬¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë±ÇÁü¤Îºï½ü¤òÍ×µá¡£»ÈÍÑµö²Ä¤â¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï·ÀÌó¼Ò¤Ë¤âºï½ü¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï¡ÖÊóÆ»ÆâÍÆ¤ÏÀµ³Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£