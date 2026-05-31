onnsある韓流ドラマへの排斥運動グローバル動画配信サービス（OTT）「ディズニープラス」を通じて世界40余国で配信されている韓流ドラマ『21世紀の大君夫人』が、「歴史歪曲」という国民的な非難に直面した。現代の韓国が立憲君主制国家であるという架空の設定から出発したこのドラマが、韓国を中国の属国のように描写したという主張だ。しまいは、怒った視聴者によって、約300億ウォンの制作費を投じて作られたこの大作ドラマを「