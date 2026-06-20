北中米ワールドカップを戦うチュニジア代表のMFエリス・スキリ主将(フランクフルト)が19日、グループリーグ第2戦・日本代表戦の前日記者会見に出席し、エルベ・ルナール新監督のもとで迎える一戦に「厳しい1週間だったが、我々は前を向いていかないといけない」と決意を語った。チュニジア代表は14日の大会初戦でスウェーデンに1-5の大敗。試合後にはサブリ・ラムシ前監督が解任され、かつてサウジアラビア代表を率いて日本と