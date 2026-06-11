【台北共同】台湾メディアによると、米国を訪問している台湾最大野党国民党の鄭麗文主席（党首）は10日、ワシントンで複数の米議員と相次いで面会した。鄭氏は親中路線を明確にしてきた。ただ現地では米国との意思疎通を重視していると台湾メディアに語った。鄭氏はトランプ米大統領に近い共和党のデーンズ上院議員らと面会した。台湾の頼清徳政権は米国からの武器購入を含む防衛特別予算案を昨年打ち出したが、国民党の反対