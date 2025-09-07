ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢½ÇÉã¤Î¿¦¶È¹ðÇò¡¡ÍµÈ¤Ï¤¸¤á½Ð±é¿Ø¶Ã¤¡Ö¤¨¤Ã!?¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê41¡Ë¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025 Ì©Ãå77»þ´Öin Hawaii¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î½ÇÉã¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡ª¡×¡ØÍµÈ¤Î²ÆµÙ¤ß2025 Ì©Ãå77»þ´Öin Hawaii¡Ù
¡¡¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¥é¥ó¥ÁÃæ¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÊÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ë¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¤¬¡Öº£Ç¯¤Ï»þ´Ö¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊÖÅú¡£ÍµÈ¤¬ÌîÏ¤¤Ë¡Ö¡Ê¥´¥ë¥Õ¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ë½¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢ÍµÈ¤¬¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Å·ºÍ¥´¥ë¥Õ¾¯½÷¤Ã¤Ý¤¤¤â¤ó¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤â¤ó¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤È¡¢ÌîÏ¤¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö½ÇÉã¤¬¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï½Ð±é¿Ø¤â¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¶Ã¤¡¢ÍµÈ¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÌîÏ¤¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Ê¤é¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Â³¤±¤ÆÌîÏ¤¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ç¤â1ÈÖÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢200¥ä¡¼¥ÉÄ¶¤¨¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¡¢¡ÖÌîÏ¤¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ëÈÖÁÈ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤«¤éÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
