¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¹Ë·¼±Ê¡õ²¬ºê¼Ó³¨¤È¥É¥é¥Þ¶¦±é¤òÈ¯É½¡ªÂç´¿À¼¤ò¼õ¤±¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ê¾Ð´é
»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡ØÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ë¤¬2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢¹Ë·¼±Ê¡¢²¬ºê¼Ó³¨¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù
¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÁû¤°¤Ê¤é¡ÄÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤Æ¡×¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡Ö¤³¤ÎÎø¤Ï¡¢ÍýÁÛ·Á¡£¡×¤Ï¡¢TGC20¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¹â¶¶¤¬½é¤á¤Æ´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡£¹â¶¶±é¤¸¤ë¹âÎæ¹¡Ê¤¿¤«¤ß¤Í ¤Ò¤í¡Ë¤È¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú±é¤¸¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¾¯½÷¡¦Ä«ÈæÆàßº¡Ê¤¢¤µ¤Ò¤Ê ¤ß¤ª¡Ë¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ÀÚ¤Ê¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤À¥¿¥¤¥È¥ë¤â¥¥ã¥¹¥È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¹â¶¶¤¬ÅÐ¾ì¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤¹¤È¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹Ë¤È²¬ºê¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï3¿Í¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ê¡¢¤È¤â¤Ë¤ªÃãÌÜ¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê´¿À¼¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤ï¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Æü¤Ï½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡È¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¡£¹¡Ê¹â¶¶¡Ë¤Èßº¡Ê¸¶¡Ë¤Î¼ê¤¬¤½¤Ã¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¶»¥¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢°ÕÌ£¿¼¤Ê¾ìÌÌ¤Ç±ÇÁü¤¬½ª¤ï¤ê¡Ä¡£¥¶¥ï¥¶¥ï¤È¤¹¤ëµÒÀÊ¤Ë¸þ¤±¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÁû¤°¤Ê¤é¡ÄÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¶¦±é¤Î¹Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Í§Ã£»×¤¤¤Ç¤¤¤¤¤ä¤Ä¡ª¹¤Èßº¤Î´Ø·¸¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂç»ö¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²¬ºê¤Ï¡Ö»ä¤ÎÌò¤Î´Ø·¸À¤Ï¡Ä¤Í¡©¡×¤È¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ä¤Ä¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÌò¤ò¾Ò²ð¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖFANFARE 1ST PROJECT¡×¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬¼«¤é¿³ºº°÷¤òÃ´Åö¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤¿YouTube¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬¿¿Ùõ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ½Ð±é¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2¿Í¤ò¹â¶¶¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹â¶¶¤¬¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬²¿¤ò¼¨¤¹¤Î¤«¡¢¡ÈÍýÁÛ¡É¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÍýÁÛ¤ÈËÍ¤é¤ÎÍýÁÛ¤¬¤¹¤ì°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÍýÁÛ¤â¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿®¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈBEYOND TOGETHER¡É
¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÈBEYOND TOGETHER¡É¡£
¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢TGC¤¬ÁÏ½Ð¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÃÂÀ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´õË¾¤ò¼¨¤¹ÌÀ¤ë¤¤¸÷¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¡£²áµî¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿Í×ÁÇ¤È¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢TGC¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼¡Âå¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ä´¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎTGC¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½Ö´Ö¤¬±Ç¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
