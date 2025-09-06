この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

トケル、愛実とカオルの色逆転に注目「最後は一旦離れても必然のように再会する」【愛のがっこう】第9話深掘り

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気のフジテレビドラマ考察系YouTuber・トケルが、自身のチャンネルで『【愛のがっこう】第９話ドラマ考察 愛実は最後に本を書く！ 伏線回収 結末最終回予想 SnowMan ラウール 愛の学校』と題し、注目の『愛のがっこう』第9話を深掘りした。



動画冒頭、トケルは本作の象徴的な色使いと登場人物の心情の変化に切り込み、「マナミはカオルを守ろうとするが、カオルはそれに違和感を感じる」と人物描写を分析。さらに、「カオルがマナミと対等な存在になるために努力し、一時的に離れる展開になるのでは」と、今後のストーリー展開の大胆な予想を語った。



第9話のサブタイトル「学級閉鎖」にも独自の視点を提示。「学級閉鎖は永遠に再開しないものではなく、一時的なもの。ジョーカーももしかしたら衣替えをして復活する可能性があるのでは」と、物理的にも象徴的にも再開＝再会を示唆した。



さらに視聴者コメントに触れつつ、「マナミのモノローグはこの先で彼女が書くことになる本の内容かもしれない」「一度離れても必然のように出会うラストになるはず」と、モノローグの意義を洞察。



衣装や小道具の色の逆転についても取り上げ、「赤と青の演出は2人の心のバランスや危機を象徴している。第9話の最後ではマナミとカオルの色が逆転していた」と細やかな観察力を見せた。



今後については「ふたりが困難を乗り越え、傘を忘れたレストランや花火大会で再会する幸せな結末を期待したい」と述べつつも、「2人は一度、離れ離れになってしまうのではないか」と現実的な障壁も指摘。「それでも最終的には再会し、互いが歩み寄る物語になる気がします」と力を込めた。



動画の最後、トケルは「今日のラストはまるで最終回のようだったが、まだ残り2話ある。真奈美やカオルだけでなく、ジョーカーや周囲の人物にも再生や成長の兆しが描かれるのでは？」と締めくくり、視聴者に「コメント欄での感想共有やアンケート参加」を呼びかけ、考察コミュニティとしての一体感を誘った。