Íè±à¼Ô500Ëü¿Í¸º¤Ç¤âÁ´Á³¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¡Ä²áµîºÇ¹âÇä¾å&Íø±×¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î"ÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®ÄÈ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÌÑÁÛ¤¹¤ë·è»»¡Ö7¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë·è»»Ê¬ÀÏ¤Îµ»½Ñ¡×¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿ô»ú¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡ÖÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¡×¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¡½¡½¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É
¤µ¤Æ¡¢´ë¶È¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¤â¤Î¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¿ô»ú¤ä·è»»½ñ¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»½ñ¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê¿ôÃÍ¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¡ÖÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡×´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡¡´ë¶È¤òÊ¬²ò¤·¤Æ»ö¶ÈÆâÍÆ¤òÇÄ°®¤¹¤ë
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Î±¿±Ä
¢ ¥Û¥Æ¥ë»ö¶È
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Û¥Æ¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä
£ ¤½¤ÎÂ¾»ö¶È
¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Î¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤Î±¿±Ä¤Ê¤É
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¤½¤Î¼þÊÕ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯3·î´ü¤Î»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Î¹½À®¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇä¾å¹â¡Û
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¡¡81¡ó
¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¡16¡ó
¤½¤ÎÂ¾»ö¶È¡¡3¡ó
¡Ú±Ä¶ÈÍø±×¡Û
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¡¡82¡ó
¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¡18¡ó
¤½¤ÎÂ¾»ö¶È¡¡0¡ó
Çä¾å¡¦Íø±×¤È¤â¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¤¬8³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¼çÎÏ¤Î»ö¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤â°ìÄê¤Îµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¶ÈÀÓ¤â¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¤ËÏ¢Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÆ°¸þ¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡¡¶ÈÀÓ¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Â³¤¤¤Æ¶áÇ¯¤Î¶ÈÀÓ¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤ºÇä¾å¹â¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¶ÈÀÓ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿2021Ç¯3·î´ü¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Î3Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Çä¾å¤Ï²óÉü·¹¸þ¤¬Â³¤¡¢2024Ç¯3·î´ü¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿2019Ç¯3·î´ü¤ò¾å²ó¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íø±×ÌÌ¤âÆ±ÍÍ¤Ë2021Ç¯3·î´ü¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÀÖ»ú¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï²óÉü¤¬Â³¤¡¢2024Ç¯3·î´ü¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤ò¾å²ó¤ë¾õ¶·¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯3·î´ü¢ª2025Ç¯3·î´ü¤Î¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Î¶ÈÀÓ¤Î¿ä°Ü¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇä¾å¹â¡Û
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¡¡4374²¯±ß¢ª5521²¯±ß
¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¡724²¯±ß¢ª1104²¯±ß
¤½¤ÎÂ¾»ö¶È¡¡156²¯±ß¢ª167²¯±ß
¡Ú±Ä¶ÈÍø±×¡Û
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¡¡1072²¯±ß¢ª1404²¯±ß
¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¡192²¯±ß¢ª304²¯±ß
¤½¤ÎÂ¾»ö¶È¡¡25²¯±ß¢ª6²¯±ß
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤¬Áý¼ýÁý±×¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¿¤á¡¢¶áÇ¯¤Î¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡¡¶ÈÀÓ¤Î¿ä°Ü¤ÎÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æµ¿ÌäÅÀ¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤¹
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶ÈÀÓ¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ¿ÌäÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×4¡¡µ¿ÌäÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¡ÖÍè¾ì¼Ô¿ô¡×¤È¡Ö1¿ÍÅö¤¿¤êÇä¾å¡×¤ò³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÊä½õÎØ¤È¤·¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÇä¾å¤òÊ¬²ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÍè¾ì¼Ô¿ô¡ß1¿ÍÅö¤¿¤êÇä¾å¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Íè±à¼Ô¿ô¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Çä¾å¤¬¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤ò¾å²ó¤Ã¤¿2024Ç¯3·î´ü°Ê¹ß¤âÍè±à¼Ô¿ô¤Ï¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè±à¼Ô¤Î¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿2019Ç¯3·î´ü¤Ï3256Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2024Ç¯3·î´ü¤Ï2751Ëü¿Í¡¢2025Ç¯3·î´ü¤Ï2756Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ï°ìÄê¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ÎÀ©¸Â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Íè±à¼Ô¿ô¤Ï¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢1¿ÍÅö¤¿¤êÇä¾å¤Î¿ä°Ü¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯ÅÙ¤¬1Ëü1606±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ï1Ëü6644±ß¤ÈÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒÃ±²Á¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Íè±à¼Ô1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¼ý±×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
1¿ÍÅö¤¿¤êÇä¾å¤ò¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯Ê¬²ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¡¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¼ýÆþ¡¡8229±ß¡Ê49¡ó¡Ë
¾¦ÉÊÈÎÇä¼ýÆþ¡¡5157±ß¡Ê31¡ó¡Ë
°û¿©ÈÎÇä¼ýÆþ¡¡3258±ß¡Ê20¡ó¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¤È¾¦ÉÊ¡¦°û¿©¤Ç5¡§3¡§2¤È¤¤¤Ã¤¿¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£18ºÐ¡Á39ºÐ¤ÎµÒ¤Ï¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢40ºÐ°Ê¾å¤¬Áý¤¨¤¿
¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯ÅÙ¢ª2023Ç¯ÅÙ¤Ç¤Ï¤É¤Î¼ýÆþ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¡¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¼ýÆþ¡¡5297±ß¢ª8229±ß
¾¦ÉÊÈÎÇä¼ýÆþ¡¡3877±ß¢ª5157±ß
°û¿©ÈÎÇä¼ýÆþ¡¡2437±ß¢ª3258±ß
ºÇ¤âÁý²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¼ýÆþ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¼ýÆþ¡¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¼Áý²Ã¤·¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÃÍ¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤Æ²Á³ÊÊÑÆ°¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡×¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÍ½ÌóÀ©¤ÎÍÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬¼çÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
ÃÍ¾å¤²¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÒÃ±²Á¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¾¦ÉÊÈÎÇä¼ýÆþ¤ä°û¿©ÈÎÇä¼ýÆþ¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃÍ¾å¤²¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬°ì°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¤Ï¥Ñ¡¼¥¯¤Îº®»¨¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¤«¤é¡¢¥²¥¹¥È¤Ï½½Ê¬¤ËÇã¤¤Êª¤ä¿©»ö¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÄê¤ÎÆþ¾ìÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¾¦ÉÊÈÎÇä¤ä°û¿©ÈÎÇä¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢°û¿©¼ýÆþ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2021Ç¯3·î´ü¤ËÂçÉýÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½5»²¾È¡Ë¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤²¤äÆþ¾ìÀ©¸Â¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÒ¿ô¤Ï°ÊÁ°¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ëÃ±²Á¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¡¢¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÊ¬¤«¤ëµÒÁØ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¾¯¤·¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤ºÃË½÷Èæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Ï½÷À¤¬7³ä¤Û¤É¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Ç¤Ï70¡óÂå¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷ÀÈæÎ¨¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯ÎðÁØ¤â°ÊÁ°¤Ï18¡Á39ºÐ¤¬5³ä¤Û¤É¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¤½¤ÎÁØ¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ç¤Ï18ºÐ¡Á39ºÐ¤¬41¡ó¡¢40ºÐ°Ê¾å¤¬33.2¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·¹¸þ¤È¤·¤Æ40ºÐ°Ê¾å¤Î½÷ÀÁØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÃ±²Á¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢½÷À¤Î¤è¤ê¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ä¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë40ºÐ°Ê¾å¤ÎÁØ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥í¥Ê²Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¤È¤¤¤¦¶âÌ®
¤µ¤é¤ËÃÏ°èÊÌ¤ÎÍè±à¼ÔÈæÎ¨¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤Ï¼óÅÔ·÷¤¬60¡ó°Ê¾å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï53.3¡ó¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÎÙ¤«¤é¤ÎÍè±à¤¬ÂçÈ¾¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ã±²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¤Ç¶áÎÙ¤ÎÊý¤¬¡ÖÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¯¾ì½ê¡×¤«¤é¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¾ì½ê¡×¤Ø¤È²½¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒÁØ¤Ë¤â°ìÄê¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÈÃ±²Á¤Î¾å¾º¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ì¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯À©Åª¤Ë¿Í¿ôÀ©¸Â¤¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤ÏÆþ¾ì¼Ô¿ô¤´¤È¤Î¸ÜµÒ¤Î¹ÔÆ°¥Ç¡¼¥¿¤äËþÂÅÙ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÍ×°ø¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢³Î¼Â¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Æþ±à¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤«¤é¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦µÒÃ±²Á¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¼ý±×À½Å»ë¤ÎÊý¿Ë¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤¬ÀïÎ¬¤ÎÅ¾´¹¡¢¤½¤·¤Æ¹¥¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤â¤Þ¤À¸¡¾Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼è¤ì¤ëÁªÂò»è¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿´ë¶È¤¬¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×5¡¡º£¸å¤Î»Üºö¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¤µ¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Ïº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Üºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·è»»ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¤Ë¤¢¤ë2026Ç¯3·î´ü¤ÎÆþ±à¼Ô¿ôÌÜÉ¸¤ò¸«¤Æ¤â¡Ö2800Ëü¿Í¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï2019Ç¯3·î´ü¤Î3255Ëü¿Í¤«¤é¸º¾¯¤·¤¿¿å½à¤¬Â³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·è»»ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢°ú¤Â³¤¸ÜµÒ¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤äËþÂÅÙ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ±à¼Ô¿ô¤Î¾å¸Â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¿µ½Å¤ËÀººº¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£¸å¤âÂÎ¸³²ÁÃÍ¤äÃ±²Á½Å»ë¤Î»Üºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬½¸µÒ¤ÎÊ¿½à²½¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÃæ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¤É¤³¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢µÙ¤Ê¤ÉµÙ¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½¸µÒ¤¬ÊÐ¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤âÊ¿Æü¤Ç¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤Î¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤Ê¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢½¸µÒ¤ÎÊ¿½à²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¾å¸Â¤ò²¼¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤âÆþ¾ì¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢³«¶È¤Ï¾¯¤·Àè¤Î2028Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ë¡¼¥º»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤âÈ¯É½¤·¡¢³«¶È¿ôÇ¯¸å¤ÇÇä¾å1000²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤Ï20¡ó¤Û¤É¤Î»ö¶È¤È¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ä³ÈÄ¥¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò½Å»ë¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Î³°Â¦¤Ç¤â¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×6¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¤äÃÎ¸«¤â³èÍÑ¤·¤Æº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë
¤µ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ïº£¸å¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢½¸µÒ¤ÎÊ¿½à²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÜµÒ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¸½ºß¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤âÊ¿½à²½¤¬¿Ê¤à¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤È¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£
²þ¤á¤ÆÃÏ°èÊÌ¤ÎÍè±à¼Ô¤Î¿ä°Ü¡Ê¿ÞÉ½8¡Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³è¶·¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍè±à¼ÔÈæÎ¨¤Ï¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤¬10¡ó¼å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï12.7¡ó¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÏÆüËÜ¤ÎµÙÆü¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤½¸µÒ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½¸µÒÊ¿½à²½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿²Á³ÊÊÑÆ°¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëÊ¿½à²½¤â¿Ê¤à¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤â2023Ç¯10·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢½¾Íè¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ê¤É¤ÏÊ¿Æü¤Ø¤ÎÍè±àÆüÊÑ¹¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë½¸µÒ¤ÎÊ¿½à²½¤Ï°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸°²½¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤Ï¡Ö´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¤·¤«µÙ¤ß¤ò¼è¤ê¤Å¤é¤¤ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½¸µÒ¤ÎÊ¿½à²½¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤òÍ×¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼Â¼ÁÅª¤ÊÃÍ¾å¤²¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÏÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤ë¥¤¥á¡¼¥¸°²½¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤ÎºÇÂç²½¤È´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿ÂÉ¼è¤ê¤Ë¤ÏÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¼ÁÅª¤ÊÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆSNS¤Ê¤É¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤â¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤ÏÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤â³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¹¥Æ¥Ã¥×7¡¡¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÁí³ç¤ò¤¹¤ë
¤½¤ì¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤ÆÁí³ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¤¬½ÅÍ×
¡ü 2024¡Á2025Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤ò¾å²ó¤ê²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·
¡ü ¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤ÏµÒÃ±²Á¤ÎÁý²Ã¤ÇÍè±à¼Ô¿ô¤Ï¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤«¤é¸º¾¯¤¬Â³¤¯
¡ü ¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÊ¿»þ¤Ç¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂ¿¤¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¡¢ÀïÎ¬Å¾´¹¤È¹¥¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ü ¥Ç¡¼¥¿¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¶¯¤ß¤ä½¸µÒ¤ÎÊ¿½à²½¤Ë¤è¤ë·øÄ´¤Ê¶ÈÀÓ¤¬º£¸å¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë
¡ü ´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤È¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÆñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤Î°²½¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·è»»½ñ¤Ë¤Ï¿ô»ú¤È¤·¤Æ¤ÏÄ¾ÀÜÉ½¤ì¤Ë¤¯¤¤¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤òÂç¤¤¯Å¾´¹¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î·è»»¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ºÝ¤Ï¡¢¿ô»ú¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ô»ú¤Ë¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤â»ý¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
ÌÑÁÛ¤¹¤ë·è»»¡Ê¤â¤¦¤½¤¦¤¹¤ë¤±¤Ã¤µ¤ó¡Ë
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼
1990Ç¯Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡ÖForbes JAPAN ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼100¡×¤ËÁª½Ð¡£ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ò¸ò¤¨¤Æ´ë¶È¤Î·è»»½ñ¤ò²òÀâ¡£¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤Î·è»»Êó¹ð½ñ¤ò´ð¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç»¨ÃÌ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¿Íµ¤¡£Voicy¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö10Ê¬¤Ç·è»»¤¬Ê¬¤«¤ë¥é¥¸¥ª¡×¤òÊüÁ÷Ãæ¡£
----------
¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ ÌÑÁÛ¤¹¤ë·è»»¡Ë