BLACKPINKジェニーがレイバン×ワントーンコーデで登場！上品な秋コーデに「グレーコーデ珍しくて好き」「全てがイケメンすぎる」と反響
BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が、韓国で行われたアイウェアブランド「Ray Ban（レイバン）」のオープニングイベントにクールなショートパンツコーデで登場した。
■BLACKPINKジェニー、グレーでまとめた秋スタイル
「レイバン」は韓国初のブランドポップアップストアをオープン。これを記念したイベントにジェニーは、タイ付きのブラウスにショートパンツというグレーのコーディネートで登場した。足元にはヒールブーツを合わせ、秋のムードを高める。髪の毛をタイトにまとめ、レイバンのサングラスを掛けてポーズを取った。
SNSでは、新鮮なジェニーのスタイリングに「可愛すぎ」「全てがイケメンすぎる」「グレーコーデ珍しくて好き」「ジェニちゃん綺麗！」「シンプルなお洋服、可愛いジェニちゃんがより際立ってて好き」「シンプルなスタイリングがジェニちゃんの魅力引き立ててる」と反響が集まっている。