この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

生活に役立つメンタルヘルス「再発・増悪は忘れた頃にやってくる」うつ病の危険なタイミングを解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

生活に役立つメンタルヘルスチャンネル（精神科医、臨床心理士、公認心理師）が、「うつ病の危険なタイミング（増悪症状）（再発）」と題した動画を公開。うつ病経験者や治療中の方に向けて「再発・増悪は忘れた頃にやってきます」と警鐘を鳴らし、再発や症状悪化を招きやすい“危険なタイミング”を具体的に解説した。



動画の冒頭で、うつ病が治ったと感じても「後遺症として脳はダメージを受けていて、ストレスに敏感な状態がその後も続いている」と述べ、治療後も油断できない現状を強調。「薬をやめて2ヶ月から3ヶ月くらいして症状が出てくるようならば、脳の敏感な状態が治っていなかったと考えるべき」とし、再発の危険性が服薬中止後しばしば現れることを指摘した。



また「体の病気や新しい薬の服用」「生活環境の変化」「心配事や孤独、過去のトラウマ」「妊娠・出産」「季節の変わり目」といった、誰にでも起こりうる日常的な状況が再発のきっかけになると説明。特に「環境が変わった直後に一時的に力が出てくることがありますが、その後に反動の疲れが押し寄せます」として、生活上の大きな変動や無理が“盲点”となりやすいことを訴えた。



さらに、「仕事の心配、お金の心配、家族の心配など想定外のことがリスクになる」「人生、何が起こるか分かりません」とし、再発は自身の努力だけでは完全に避けられない場合も多いと冷静に分析。「自分は大丈夫と思い込まず、変化のある時期には立ち止まって、自分の心と体の声に耳を傾けることです」とセルフケアの重要性を力強く呼びかけた。



動画の締めくくりでは、「薬をお守り代わりに考えるのが良いでしょう」とコメント。服薬継続の重要性を再度訴え、「再発・増悪のサインは、眠りが浅くなること、食欲がなくなること、疲労感などの体調の変化から気づかれることが多い」と注意喚起し