STU48¿·²ÃÆþ4´ü¸¦µæÀ¸¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤¬À¥¸ÍÆâ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎºîÀï¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢2017Ç¯3·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦STU48¤Ï¡¢³èÆ°9Ç¯ÌÜ¤Îº£²Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ4´ü¸¦µæÀ¸¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£
18¿Í¤Î¿·²ÃÆþ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢À¥¸ÍÆâ½Ð¿È¤Î6¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤¹¤ëââ»ý¡×¤È¤Ï¡£
¡üSTU48¤òÁª¤ó¤À¥ï¥±
¡ÊÁ°ÊÔ¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
¡¡ñÁÀå¤ËÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ëÈà½÷¤¿¤Á¡£ÅöÁ³¡¢ÀÎ¤«¤éSTU48¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Ç§¼±¤Ë¤Ï¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¼«Á³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉóÃÝ¤µ¤ó¤â³Ø¹»¤Ê¤É¤Ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¾Êý¡¢Á¾²æÉô¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤¬°ÊÁ°¡ÖNHK¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¥²¥¹¥È¤ËSTU48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÃÏ¸µ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£茺ÅÄ¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤ËSTU48¤È¡Ö¥«¥ì¡¼¥Ï¥¦¥¹CoCo°íÈÖ²°¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÌîÃæ¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥«¥Õ¥§¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËSTU48¤Î°áÁõ¤Ê¤É¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»°¹¥¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤À¤Ã¤¿¤éSTU48¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³Æ¿Í³ÆÍÍ¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ê¤¼STU48¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡°æ¾å¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÏÂç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤±¤ì¤É¤â¡¢¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£茺ÅÄ¤µ¤ó¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¡£ÉóÃÝ¤µ¤ó¤ÈÁ¾²æÉô¤µ¤ó¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¹×¸¥¤äÃÏ°è³èÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¡£ÌîÃæ¤µ¤ó¤È»°¹¥¤µ¤ó¤ÏÃÏ¸µ¡¦¹Åç¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡üÀ¥¸ÍÆâ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡¡¤Ç¤Ï¡¢STU48¤¬¤â¤Ã¤ÈÃÏ°è¤«¤é°¦¤µ¤ì¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÆñ¤·¤¤¼ÁÌä¤òÅê¤²³Ý¤±¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢6¿Í¤Ï²²¤»¤º¼«Í³ïèÃ£¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Á¾²æÉô¤µ¤ó¤Ï¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö´û¤ËSTU48¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤Êý¤Ë¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¥¸ÍÆâ¤ÎÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦È¯¿®¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢´Ñ¸÷Âç»È¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÏ°è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢Á¾²æÉô¤µ¤ó¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÃÏ°è¤ª¤³¤·¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò´ë²è¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö³èµ¤¤Î¤Ê¤¤¾¦Å¹³¹¤ò¸«¤Æ¤â²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤äÃÏ¸µ¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦Ãå¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡¡茺ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬STU48¤òÃÎ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀè¤Û¤É¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥ì¡¼¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉóÃÝ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤É¤óÃÏ¸µ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö²¬»³¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢·Ù»¡´±¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ËSTU48¤ÎÀèÇÚÊý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë´Ø¿´¤Î¤Ê¤¤Êý¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¬»³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ø¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë²¬»³¡Ù¤ä¡Ø¤¦¤é¤¸¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦²¬»³¤Î²Æº×¤ê¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀª½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ì¤ÐÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëµ¡²ñ¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°æ¾å¤µ¤ó¤â¡Ö¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÆüÅ¹Ä¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤µ¤ó¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤ªÅ¹¤À¤È¡¢STU48¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸òÎ®¤òË¾¤à¡£
¡¡ÌîÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖYouTube¤Ê¤É¤Ç´Ñ¸÷ÃÏ¤äÌ¾»ºÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á²Ä°¦¤¤¤Ê¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³èÍÑ¤ò¡¢»°¹¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢Îã¤¨¤ÐÃÏ°è¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤À¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È³èÆ°¤Î¼ÁÅª¤Ê¸þ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡¡6¿Í¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢Ã±¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¼«Á³¤ÊÀÜÅÀ¤òºî¤ê¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£Â¿³ÑÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ü·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤â¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢ÉÔÊÑÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë
¡¡²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂçÁ°Äó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»ý¤ÄÆÃÀ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£ÆÃ¤ËSTU48¤Ï·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¥¸ÍÆâ¤Î³èÀ²½¤äÃÏ°è¹×¸¥¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡4´ü¸¦µæÀ¸¤¬@JAM EXPO¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖÌ´ÎÏ¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¡£
·Ð¸³ÀÑ¤ó¤Ç¡¡¶áÆ»¤È¤«¤ï¤«¤Ã¤ÆÍè¤ë
¤½¤ì¤Ç¤â¶òÄ¾¤Ê¤Û¤É¤Ë
ÏÆÌÜ¿¶¤é¤º¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤
½ÐÅµ¡§¡ÖÌ´ÎÏ¡×
ºî»ì¡§½©¸µ¹¯
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Äáºêµ±°ì
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÊª»ö¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é»Ö´ÓÅ°¡¼¡¼¡£¶²¤é¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦6¿Í¤¬¡¢¼«¤é¤Î¸ý¤Ç¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢É®¼Ô¤âÈà½÷¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤ÊÁ¥½Ð¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
撮影・取材・文、武見学