TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（水曜午後10時）が3日、バレーボール中継延長のため通常より50分遅れで放送された。

前週の35分遅れに続き、2週連続となった。相撲芸人のあかつ（44）が「落ちてる髪の毛を拾いながら富士の麓まで歩いたらその髪で作った防寒具でそのまま富士山登頂できる説」に登場。理髪店の人からテレビ界の現状を指摘される一幕があった。

同説は、落ちている髪を集めて防寒対策のダウンジャケットをつくり、富士山に登る企画。あかつは毎年、同番組の「集める」系の企画に登場する。

あかつは7月某日に都内へ集合。髪の毛を集めて完成する上下のダウンジャケットが支給された。中は空洞になっており、人毛などを流し込むことで防寒具として機能する仕組みとなっている。

当初、あかつは地道に地面に落ちている髪の毛の収集を始めるが、非効率過ぎた。方針を変更し、街中の人の髪をその場で切り、髪の毛を回収。また、美容室やフィットネスジムで落ちている髪の毛を回収することにした。

国道246号を南下しながらひたすら歩き、美容室で髪の毛を回収を繰り返す。すると、都内のある美容室に突入し、女性の理髪師に遭遇。髪の毛を譲り受ける交渉過程で「え。どうして？ 信じられない？」などと驚かれた。さらに「若い人たち、テレビ見ないのよ？」「何十代を対象としてるの？」などと質問攻めに遭った。さらに「絶対テレビ局おかしい」「テレビ局、何かさ視聴率取りたいためだけにするってさ、だってそんなにね、視聴率も上がらないような…無駄でしょ？」と指摘され、あかつが困惑する場面もあった。

Xでは理髪師の指摘に対し「あかつ×この番組で視聴率は考えない気がする」「このおばちゃん ど正論吐くなぁwww 視聴率至上主義全否定」「この番組は視聴率気にしてません」「番組もTBSもおかしいんですよ… お母さん… でも番組への支持も業界視聴率も高いんですよ…お母さん…」などと書き込まれていた。