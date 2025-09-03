»³·Á¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â1032±ß¤Ë¡¡5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¾å¤²Éý²áµîºÇ¹â¹¹¿·¡¡Ãæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù±çºöµá¤á¤ë
½é¤á¤Æ»þµë1000±ß¤ÎÂçÂæ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»³·Á¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï«»È¤ÎÂåÉ½¤¬¶¨µÄ¤¹¤ë¿³µÄ²ñ¤Ï3Æü¡¢1»þ´ÖÅö¤¿¤ê¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ò77±ß°ú¤¾å¤²¡¢1032±ß¤Ë²þÀµ¤¹¤ë¤è¤¦Åú¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï«Æ¯¼ÔÂ¦¤È»ÈÍÑ¼ÔÂ¦¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë»³·ÁÃÏÊýºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Ï¡¢°ÛÎã¤È¤Ê¤ë2ÅÙ¤Î±ä´ü¤ò·Ð¤Æ»³·Á»Ô¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÄ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ò¸½ºß¤Î955±ß¤«¤é77±ß°ú¤¾å¤²¤ë°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ç·èµÄ¤·¡¢¿³µÄ²ñ¤ÎËÜ´Ö²Â»Ò²ñÄ¹¤¬ÅçÅÄÇîÏÂ»³·ÁÏ«Æ¯¶ÉÄ¹¤ËºÇÄãÄÂ¶â¤ò1032±ß¤Ë²þÀµ¤¹¤ë¤è¤¦Åú¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ±ûºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤ÏÌÜ°Â¤È¤·¤Æ64±ß¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî5Ç¯´Ö¤Î¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È2021Ç¯¡¢2022Ç¯¤È800±ßÂæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤È¤È¤·¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï900±ß¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µîÇ¯¤Ï55±ß¥¢¥Ã¥×¤Î955±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤È¤·¤Ï¤½¤Î¾å¤²Éý¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¾å¤²Éý¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¾®´ë¶È¤ä¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ë»Ù±çºö¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ¡¡Ã°Å¯¿ÍÀìÌ³Íý»ö¡ÖÂçÊÑ¸·¤·¤¤¿ô»ú¡£¹ñ¤Ø¤ÎÍ×Ë¾¤ò¤¼¤ÒÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£½©ÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ë¸©Ã±ÆÈ¤ÇÄÂ¶â°ú¤¾å¤²¤ò¤¹¤ë»ö¶È½ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò ¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¿·¤¿¤ÊºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï12·î23Æü¤«¤é¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£