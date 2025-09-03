創業126年。飲料大手のサントリーが過去最悪の不祥事に見舞われている。新浪剛史代表取締役会長（66）の違法薬物使用疑惑だ。先々週、自宅をガサ入れされた。国内外200社超のグループ会社を統括するサントリーホールディングス（HD）は2日、新浪氏が1日付で辞任したと発表。超ド級の醜聞を受け、3月に昇格したばかりの鳥井信宏社長（59）らが会見し、火消しを急ぐが、本人は「シロ」と言い張り、先は見通せない。

【もっと読む】サントリーHD新浪会長宅ガサ入れはすでに噂されていた？ 報道より1週間先行していたX投稿に注目集まる

新浪会長が福岡県警のガサを受けた……との一報は先週、マスコミの間で駆け巡っていた。

捜査情報などを総合すると、門司税関（北九州市）の情報提供を受け、県警が7月に麻薬取締法違反で逮捕した男の捜査で、関係先として新浪氏が浮上。男を通じ、大麻の有害成分「THC（テトラヒドロカンナビノール）」を含有するサプリメントを米国から輸入した疑いだ。県警は8月22日早朝、東京都内の新浪氏の自宅を家宅捜索したものの、サプリは見つからず、簡易の尿検査も陰性。新浪氏は「知人女性が注文し、一方的に送ってきた」と供述して関与を否定したという。

会見した鳥井氏は、「サプリに関する認識を欠いた新浪氏の行為は代表取締役会長に求められる資質を欠いている」「捜査の結果を待つまでもなく、会長の要職に堪えないと判断した」などとし、本人へのヒアリングや取締役らとの協議を経て辞表提出を暗に迫ったと説明。「二人三脚でやると言ったのに」と声を詰まらせた。

本人は同友会定例会見に出席

ただ、歯の奥に物が挟まったような弁明に終始し、外部弁護士がちょいちょい口を挟んで修正するなど、神経をとがらせているのはアリアリだ。新浪氏はガサ入れ翌日から今月1日まで予定通り米国出張したというのも驚きだ。

「HDは非上場ですが、中核子会社のサントリー食品インターナショナルは上場している。世界展開する大企業が高い倫理観を求められるのは当然で、企業イメージへの打撃は計り知れない。海外の機関投資家がイリーガル企業との印象を強め、手を出さなくなるでしょう。新浪氏は2023年4月から経済同友会の代表幹事を務める『財界の顔』ですし、政府の経済財政諮問会議の民間議員も長く担って政治との距離が近い。慢心の果てに順法精神が吹き飛んでしまったのかもしれません」（ロータス投資研究所の中西文行代表）

朝日新聞電子版（2日配信）によると、新浪氏は「違法性のあるサプリとは認識していなかった。私は潔白だ」と主張。同友会代表幹事について「今のところ辞める考えはない」と話したといい、きょうの定例会見に出席するという。どんな釈明をするつもりなのか。

新浪氏が引っ込むまで、サントリーも針のむしろだ。

◇ ◇ ◇

企業経営者のスキャンダルについては、関連記事【もっと読む】【さらに読む】などで詳しく報じている。