新浪剛史氏に違法サプリ送った「知人女性」の素性 警察は捜査を継続中

2025年9月12日 7時15分

ざっくり言うと

違法サプリをめぐる新浪剛史氏の騒動について、NEWSポストセブンが報じた
新浪氏にサプリを送ったのは米国でセラピストとして活躍する60代女性だそう
新浪氏のPC解析などが進められており、捜査は終わってはいないと捜査関係者