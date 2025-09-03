ÌÌÅÝ¤ÊŽ¢²ñµÄ¤ÎÄ´À°Ž£¤ò°ìÈ¯¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¶ì¼ê¤Ê¶ÈÌ³¤Ç¤³¤½Ìò¤ËÎ©¤ÄChatGPT¤Î¤¦¤Þ¤¤»È¤¤Êý
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÎÓÅÄ³¨Èþ¡Ø¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡ÖÆ¯¤¯¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ë È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¼«Ê¬¹¶Î¬Ë¡¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¶¯¤¤Ì£Êý¡×
¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¡¢¡È»×¹Í¤ò°ì½ï¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬ChatGPT¤Ç¤¹¡£
ChatGPT¤Ï¡¢OpenAI¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡È²ñÏÃ·¿¤ÎAI¡É¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¼ÁÌä¤ò1²óÅê¤²¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¾õ¶·¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëAI¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¶µ°é¡¦Æü¾ïÀ¸³è¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊChatGPT¤ò¡Ö¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤É¤¦»È¤¦¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ChatGPT¤ÏÌµÎÁÈÇ¡¦ÍÎÁÈÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÌµÎÁÈÇ¤Ç¤â½½Ê¬¹Ô¤¨¤ëÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Îã1¡§ChatGPT¤Ç¥¿¥¹¥¯¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë
ChatGPT¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤é¤º²¿¤«¤é¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö¤¤¤Þº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§ChatGPT¤Ø¤Î¼ÁÌä¡
¢¦ChatGPT¤«¤é¤Î²óÅú¡
¼ÒÆâ²ñµÄ¤ÎÆüÄøÄ´À°¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¿Ê¤á¤ë¤È¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£
1¡¥²ñµÄ¤ÎÌÜÅª¤ÈÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§
¡¦¤Þ¤º¡¢²ñµÄ¤ÎÌÜÅª¤äÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤äÉ¬Í×¤Ê»ñÎÁ¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹
2¡¥²ñµÄ¤Î»²²Ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤ÎºîÀ®
¡¦¾å»Ê¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹
É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÉô½ð¤äÌò¿¦¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹
3¡¥»²²Ã¼Ô¤Î¶õ¤»þ´ÖÄ´À°
²ñµÄ¤ËÉ¬Í×¤Ê»²²Ã¼Ô¤Î¶õ¤»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡§
¡¦¥Á¡¼¥à¤Î¶¦Í¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò³ÎÇ§
¡¦¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤Ç»²²Ã¼Ô¤Ë¶õ¤»þ´Ö¤ò³ÎÇ§
¡¦¤â¤·¡¢ÆüÄøÄ´À°¥Ä¡¼¥ë¡ÊÎã¡§Google¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢Doodle¡¢Outlook¤ÎÍ½ÄêÉ½µ¡Ç½¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥ê¥ó¥¯¤òÁ÷¤ë
4¡¥²ñµÄ¤ÎÆü»þ¸õÊä¤òÊ£¿ôÄó¼¨
¡¦»²²Ã¼Ô¤Î¶õ¤»þ´Ö¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢²ñµÄ¸õÊäÆüÄø¤ò¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥óºîÀ®¤·¤Þ¤¹
5¡¥²ñµÄ¾ì½ê¤ä¥Ä¡¼¥ë¤Î·èÄê
¡¦²ñµÄ¤¬ÂÐÌÌ¤Î¾ì¹ç¡¢²ñµÄ¼¼¤Î¶õ¤¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Í½Ìó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Î¾ì¹ç¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¡ÊZoom¡¢Teams¡¢Google Meet¤Ê¤É¡Ë¤ò·èÄê¤·¡¢¥ê¥ó¥¯¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹
6¡¥²ñµÄ¤ÎÆüÄø³ÎÄê
¡¦»²²Ã¼Ô¤«¤é³ÎÇ§¤òÆÀ¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÆü»þ¤ò³ÎÄê¤·¤Þ¤¹
¡¦»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ËÆüÄø³ÎÄê¤ÎÄÌÃÎ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹
7¡¥²ñµÄ¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥ÀºîÀ®
¡¦²ñµÄ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¾å»Ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹
8¡¥²ñµÄ¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼ÄÌÃÎ
¡¦²ñµÄ¤ÎÁ°Æü¤ä¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼ÄÌÃÎ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÄÌÃÎµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡Ë
9¡¥²ñµÄ¤Î»ñÎÁ½àÈ÷
¡¦É¬Í×¤Ê»ñÎÁ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó»ñÎÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¶¦Í¤·¤Þ¤¹
¡¦¤³¤ì¤é¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò½çÈÖ¤Ë¼Â¹Ô¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆüÄøÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¢£Îã2¡§Á°Äó¾ò·ï¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ChatGPT¤Ç¥¿¥¹¥¯¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë
ChatGPT¤ÏÁ°Äó¾ðÊó¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¤¤Þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤¢¤Ã¤¿²óÅú¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÁÌä¡¡¦²óÅú¡¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ChatGPT¤Ø¤Î¼ÁÌä¢
²ñµÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼ÒÆâ²ñµÄ¤ÎÆüÄøÄ´À°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤òÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»ä¤È¾å»Ê¤Î½êÂ°¤Ï·ÐÍýÉô¤Ç¤¹
¡¦²ñµÄ¤Î½ÐÀÊ¼Ô¤Ï»ä¡¢¾å»Ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô2Ì¾¤Ç¤¹
¡¦²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢·ÐÍýÉô¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉôÆâ¤ÇÄ´ºº¤·¤Æ¤â²ò·è¤»¤º¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤Ë²èÌÌ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹
¡¦ÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿ºî¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤«¤é¾ÜºÙ¤ÎÀâÌÀ¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹
¡¦²ñµÄ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹
¡¦»ä¤Ï¾å»Ê¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ï¤ä¤¯²ñµÄ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦»ä¤Ï¾å»Ê¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍ½Äê¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¦ChatGPT¤«¤é¤Î²óÅú¢
²ñµÄ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ÒÆâ²ñµÄ¤ÎÆüÄøÄ´À°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¹¥¯¤òºÆÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¡ÊZoom¡Ë¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯ÀßÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¡¥²ñµÄ¤ÎÌÜÅª¤È¾ÜºÙ³ÎÇ§
¡¦²ñµÄ¤ÎÌÜÅª¡§·ÐÍýÉô¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤È¶¨µÄ
¡¦½ÐÀÊ¼Ô¡§»ä¡¢¾å»Ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô2Ì¾
¡¦²ñµÄ¤Î¿Ê¹Ô
¡û»ä¤¬ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¾ÜºÙÀâÌÀ
¡û¥·¥¹¥Æ¥àÉôÃ´Åö¼Ô¤¬µ»½ÑÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä²ò·è°Æ¤òÄó¼¨
¡¦²ñµÄ¤Î·Á¼°¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
2¡¥¾å»Ê¤Î¶õ¤»þ´Ö¤Î³ÎÇ§
¡¦¾å»Ê¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü»þ¤òÇÄ°®¤¹¤ë
3¡¥¥·¥¹¥Æ¥àÉôÃ´Åö¼Ô¤Î¶õ¤»þ´ÖÄ´ºº
¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô2Ì¾¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü»þ¤ò¸ÄÊÌ¤Ë³ÎÇ§
¡û²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉôÃ´Åö¼Ô2Ì¾¤ÈÆ±»þ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥Ä¡¼¥ë¡ÊGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢Outlook¤Î¶¦Íµ¡Ç½¤Ê¤É¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´À°
4¡¥»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤ÎÅÔ¹ç¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
¡¦¾å»Ê¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü»þ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
¡¦¤â¤·Ä´À°¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸õÊäÆü»þ¤òµó¤²¤Æ¡¢ºÆÅÙÄ´À°¤¹¤ë
5¡¥Zoom¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀßÄê
¡¦Zoom¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¤òºîÀ®
¡ûÆü»þ¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤é¡¢Zoom¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÀ¸À®
¡û»öÁ°¤Ë²ñµÄ»ñÎÁ¤äÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÀâÌÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë»öÁ°¶¦Í¡Ê»ñÎÁ¤ä²èÌÌ¥¥ã¥×¥Á¥ãÅù¡Ë
6¡¥²ñµÄ¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ÎÄÌÃÎ
¡¦³ÎÄê¤·¤¿Æü»þ¤ÈZoom¥ê¥ó¥¯¤ò»²²Ã¼Ô¡Ê¾å»Ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉôÃ´Åö¼Ô2Ì¾¡Ë¤ËÄÌÃÎ
¡û¥á¡¼¥ë¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¾·ÂÔ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÁ÷¿®
¡¦»²²Ã¼Ô¤Ë²ñµÄ¤ÎÌÜÅª¡¢µÄÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤ÊÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢»öÁ°½àÈ÷¤òÂ¥¤¹
7¡¥²ñµÄ¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼Á÷¿®
¡¦²ñµÄÁ°Æü¤Ë¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤òÁ÷¿®
¡û¡Ö²ñµÄ¤ÎÆü»þ¡×¡ÖZoom¥ê¥ó¥¯¡×¡ÖÉ¬Í×¤Ê»ñÎÁ¡×¤Ê¤É¤òºÆÅÙ³ÎÇ§
8¡¥²ñµÄ¸å¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×
¡¦²ñµÄ½ªÎ»¸å¡¢µÄ»öÏ¿¤ä·èÄê»ö¹à¤ò»²²Ã¼Ô¤Ë¶¦Í
¡¦É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼¡²ó¤Î²ñµÄÀßÄê¤äÄÉ²ÃÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤«³ÎÇ§
¢£¤Þ¤º¤Ï»×¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ñµÄÆüÄø¤ÎÄ´À°¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¿¥¹¥¯¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯²ñµÄ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤Î¶õ¤»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉôÃ´Åö¼Ô2Ì¾¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤ËZoom¥ê¥ó¥¯¤ä»ñÎÁ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë¤¶¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¤¢¤È¤«¤éÊäÂ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡ÖÁ°Äó¾ò·ï¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï»×¤ï¤º¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¹¤°¤Ë¹Í¤¨¤Ä¤¯ÈÏ°Ï¤Ç¼ÁÌä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤³¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¡Ö¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÁÌäÎã¡×
¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤ÄChatGPT¤Ø¤Î¼ÁÌä¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾å»Ê¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¤
¢§ChatGPT¤Ø¤Î¼ÁÌäÎã
»ä¤ÏÁíÌ³¤Î¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤«¤é°Ê²¼¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï6·î1Æü¤Ç¡¢»ä¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï1Æü8»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤È´üÆü¤Î°ìÍ÷¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¾å»Ê¤«¤é¤Î»Ø¼¨¡ä
¡¦¡Ö6·î8Æü10»þ¤Î²ñµÄ¤Î»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÅöÆü¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÀÊ¼Ô¤Î¿Í¿ôÊ¬°õºþ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×
¡¦¡ÖÂ¾Éô½ð¤ÎA¤µ¤ó¤«¤é¾å»Ê°¸¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥ë¡¢º£ÆüÃæ¤Ë¸«¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µÞ¤®¤«¤É¤¦¤«¸«¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×
¢£¥¿¥¹¥¯¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤
¢§ChatGPT¤Ø¤Î¼ÁÌäÎã
»ä¤Ï¿Í»öÏ«Ì³¤Î¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¹¥¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò¡Ö¶ÛµÞÅÙ¡×¤È¡Ö½ÅÍ×À¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¿¥¹¥¯¤Î°ìÍ÷¡ä
¡¦¼Ò³°¤Ø¤ÎÍ¹Á÷Êª¤òÅêÈ¡¤¹¤ë¡Ê´üÆü¡§º£Æü¡Ë
¡¦ÌÀ¸åÆü¤Î²ñµÄ»ñÎÁ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¾å»Ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡Ê´üÆü¡§º£Æü¡Ë
¡¦2½µ´Ö¸å¤Î²ñµÄ¤ÎÆüÄøÄ´À°¤ò¤¹¤ë¡Ê´üÆü¡§Ì¤³ÎÇ§¤ÇµÞ¤®ÅÙ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ë
¡¦Â¾Éô½ð¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤«¤é¤¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¤ËÊÖ¿®¤¹¤ë¡Ê´üÆü¡§µÞ¤®¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤ËµÞ¤°¤Ù¤¤«¾å»Ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¢£Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¹¥¯¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤¤¤È¤
¢§ChatGPT¤Ø¤Î¼ÁÌäÎã
¢£ÁÛÄê³°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤
¢§ChatGPT¤Ø¤Î¼ÁÌäÎã
¤¿¤À¤·Àè¤Û¤ÉÁíÌ³Éô¤«¤é¡¢ËÜ¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÄÌ¿®´Ä¶¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤«¤éº£¤¹¤°ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å»Ê¤Ï²ñµÄÃæ¤Ç1»þ´ÖÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾å»Ê¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¡¢¤Þ¤º»ä¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ChatGPT¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯°Æ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ä·üÇ°¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤
¢§ChatGPT¤Ø¤Î¼ÁÌäÎã
¤³¤Î¥¿¥¹¥¯°Æ¤À¤Èº£Æü¤Îºî¶È¤ÎÊ¬ÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢º£ÆüÃæ¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·º£Æü¤Îºî¶ÈÎÌ¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥¿¥¹¥¯°Æ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ChatGPT¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¹¥¯°Æ¤¬Àµ¤·¤¤¤«È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤
¢§ChatGPT¤Ø¤Î¼ÁÌäÎã
¤³¤Î¥¿¥¹¥¯°Æ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤è¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢¾å»Ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾å»Ê¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¥á¡¼¥ëÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ChatGPT¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤ÏÍ×Ãí°Õ
ChatGPT¤Î²óÅú¤Ï¡¢ËüÇ½¤ÊÀµ²ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¤Ë¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ChatGPT¤Ë»öÁ°¤ËÍ¿¤¨¤¿¾ðÊó¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢²óÅú¤ÎÀµ³ÎÀ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ChatGPT¤Ï¤½¤Îµ¿ÌäÅÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Äó°Æ¤ò¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢ChatGPT¤ÎÄó°Æ¤É¤ª¤ê¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤è¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾å»Ê¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ChatGPT¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Æ»Å»ö¤ËÌòÎ©¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¤´¾Ò²ð¤·¤¿ChatGPT¤ÎÎã¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏChatGPT¤òµ¤·Ú¤Ë³èÍÑ¤·»Ï¤á¤ë¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾Ü¤·¤¤Á°Äó¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÀºÅÙ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ChatGPT¤¬È÷¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»È¤¤Êý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤ÒChatGPT¤ÎÀìÌç½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
----------
ÎÓÅÄ ³¨Èþ¡Ê¤Ï¤ä¤·¤À¡¦¤¨¤ß¡Ë
¥¥º¥¼èÄùÌò
¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¥¥º¥¤Î¼èÄùÌò¡¦¸øÇ§²ñ·×»Î¡£2015Ç¯PwC JapanÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¤ËÆþ¼Ò¡¢¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¡ÊADHD¡¦ASD¡Ë¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¡£2018Ç¯¡¢¥¥º¥¤ËÆþ¼Ò¡£¤¦¤Ä¤äÈ¯Ã£¾ã³²¤Ë¤è¤ëÎ¥¿¦¤«¤é¤ÎºÆ½¢¿¦¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È¡Ö¥¥º¥¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£¸½ºß¤ÏCFO¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈÁ´ÈÌ¤òÅý³ç¡£¥¥º¥¡¢ÎÓÅÄ³¨ÈþX¥¢¥«¥¦¥ó¥È
----------
¡Ê¥¥º¥¼èÄùÌò ÎÓÅÄ ³¨Èþ¡Ë