ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤¢¤ê¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¤á¤óÊÛÅö¤ËÀäË¾¡Ä¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤»¤¤¡ª¡×¤È°ì³å¤·¤¿¤¤¤À¤é¤·¤Ê¤µ¡ã¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤ÊÛÅö¤Ï¡©¡ä¡¿µ×½»¾»Ç·
¡½¡ÎÏ¢ºÜ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¡Ù¡Ï¡½
¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¸¶ºî¼Ô¤Ç¡¢ÊÛÅöÂç¹¥¤¤Êµ×½»¾»Ç·¤¬¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤ÊÛÅö¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥°¥ë¥á¥¨¥Ã¥»¥¤¡£º£²ó¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¡Ù¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÊÛÅö¤Î·Á¤ÎÊñ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢ÄÁ¤·¤¤¤½¤¦¤á¤óÊÛÅö¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌôÌ£¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤ªÌ£¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¢¡¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö vol.06 ¡ÖÌÔ½ë¤Ë¤½¤¦¤á¤óÊÛÅö¡¢ÂçÇÔ¡×
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë½ë¤¤¤Î¤Ç¤½¤¦¤á¤óÊÛÅö¡£¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ËÊÛÅö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Êñ¤ß¤¬ÊÛÅö¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤Ä¤æ¤â¥Ñ¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»ý¤ÁÊâ¤¤â¤Ç¤¤ë¡£¤è¤Ã¤ÆÊÛÅö¤ÈÇ§Äê¡£
¡¡³¸¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢ÌÍ¤È¤Ä¤æ¤È¤Ä¤æ¤Î´ï¡¢À¸¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤´¤¯¾¯ÎÌ¤Î¹ï¤ß¥Í¥®¤ÈÇò¥´¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤Û¤°¤·¿å¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤Û¤¦¡¢¤³¤Î¿å¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÍ¤ò¤Û¤°¤¹¤Î¤«¡£ÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤½¤¦¤á¤ó³¦¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¥Í¥®¤ÎÎÌ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥±¥Á¤¯¤µ¤¹¤®¤ë¡£¤½¤¦¤á¤ó¤ÈÎä¤äÅÛ¤Ï¡¢ÌôÌ£¤¬Ì¿¤À¡£¤È¥Ü¥¯¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäÂ¢¸Ë¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥Í¥®¤¬¤¢¤ë¡£¥ß¥ç¥¦¥¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¥·¥½¤ÎÍÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤Ç¤³¤Î¤½¤¦¤á¤óÊÛÅö¤¬¥°¡¼¥ó¤È¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¾¡¢¤È¥Ü¥¯¤Ï°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤½¤ì¤é¤òÊñÃú¤Ç¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌýÃÇ¤¹¤ë¤È¤³¤Ü¤·¤½¤¦¤Ê¥Ú¥é¥Ã¥Ú¥é¤Ç·Ú¤¯¾®¤µ¤Ê¤Ä¤æ¤Î´ï¤¬¿´µö¤Ê¤¤¤³¤È¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌôÌ£¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤ÊÌ£Á¹½ÁÏÐ¤ò½Ð¤½¤¦¡£
¡¡¤È¤Ê¤ë¤ÈÌÍ¤â¤³¤³¤Ç¤Û¤°¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î»®¤ËÀ¹¤ë¤«¡£À¹¤í¤¦¡£¤À¤ó¤À¤ó¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÖÊÛÅö¡×¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦È¯Å¸ÅªÊÛÅö¤âÊÛÅö¤Î°ì·ÁÂÖ¤È¹Í¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤Û¤°¤·¿å¤ò¤«¤±¡¢È¤¤ÇÌÍ¤ò¤Û¤°¤·»®¤Ë·Á¤è¤¯À¹¤êÉÕ¤±¡¢¤ªÏÐ¤Ë¤Ä¤æ¤ò¤¢¤±¤Æ¡¢ÌôÌ£¤òÆþ¤ì¡¢ÉÕÂ°¤Î¤·¤ç¤¦¤¬¤â²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤¤¤¶¡¢È¤¤ÇÌÍ¤òÅ¬ÎÌ¼è¤ê¡¢¤Ä¤æ¤Ë¤Ä¤±Óµ¤Ã¤¿¡£¡Ä¡Ä¤Ê¤Ë¤³¤ì¡£
¡¡¤³¤ÎÌÍ¡¢¥³¥·¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÙ¤¤ÌÍÆ±»Î¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤¯°ìÂÎ²½¤·¤Æ¡¢¸ý¤ÎÃæ¤ÇÌÍ¤é¤·¤µ¤¬¤É¤³¤Ë¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤¦°ì¸ý¡¢Óµ¤ë¡£Óµ¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡Ö¤Á¤å¤ë¤ó¡×¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤á¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¤Á¤å¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Á¤å¤ë¤Á¤å¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¥º¥Ö¥Ã¤ÈµÛ¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¡¢¤°¤Á¤å¤Ã¤È¡¢¤À¤é¡¼¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¤¤Î¤«¡¢ÅÇ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ï¤Ã¤¤ê¤»¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÎÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Û£Ëæ¤µ¡£
¡¡ÌôÌ£¤ÏÌÍ¤â¤Ä¤æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¿©ºà¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÌÍ¤ÏÌôÌ£¤â¤Ä¤æ¤â¤É¤ó¤è¤ê¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤á¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£¤É¤³¤«¤Ë¥Ü¥¯¤ÎÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Û¤°¤·¿å¤Î»È¤¤Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤Ì¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤¬¿©¤Ù¤ë¤È¥À¥á¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤³¤ì¤Ï¡£
¡¡¤Ä¤æ¤Ë´ûÀ®¤ÎÌÍ¤Ä¤æ¤È½Ð½Á¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡£ÀäË¾ÅªÇÔÀï½èÍý¿©¤¤¡£ÌÍ¤â¥¹¡¼¥×¤â¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤é¤Þ¤À¤ï¤«¤ë¤¬¡¢Çò¤¯ºÙ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î¤½¤¦¤á¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤â¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¡×¤Ø¤ÎÆ»Äø¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¯¤¤¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Úµ×½»¾»Ç·¡Û
1958Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ì¡²è²È¡¦²»³Ú²È¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¡Êºî²è¡¦Ã«¸ý¥¸¥í¡¼¡Ë¡¢¡Ø²Ö¤Î¥º¥Ü¥éÈÓ¡Ù¡Êºî²è¡¦¿åÂô±Ù»Ò¡Ë¤Ê¤É
