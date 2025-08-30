横山裕（SUPER EIGHT）の走る理由。『24時間テレビ48』チャリティーマラソンまもなく出走

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月30日18時30分から、日本テレビ系『24時間テレビ48』が放送。「横山裕が走る！子ども支援マラソン」も、いよいよスタートを迎える。

■SUPER EIGHTメンバー「（横山は）人の見ていないところで努力する人」

横山はランナーに決定した当初から「自身の子ども時代を振り返り、いま、支援が必要な子どもたちを支援したい」という決意を語ってきた。放送では、横山がなぜ走るのか、その思いが詳しく明かされる。そこには、横山の生い立ちや、2人の弟と亡き母への深い愛が強く結びついていた。

横山のチャリティーランナー決定を受け、SUPER EIGHTのメンバーたちも事前取材に答えた。20年以上を共に歩む仲間たちは、横山のことを「頼りになる」「人の見ていないところで努力する人」と評する。さらに「ここへきて彼がこれまであまり明かしてこなかった過去を語るのは「自分の境遇を明かすことで救われる人がいるなら」と思ったからに違いない」とも話した。

■横山裕の生い立ち

横山裕は、1981年大阪生まれ。本名は「候隆（きみたか）」。3歳のとき両親が離婚、シングルマザー家庭で育った。

横山は当時の暮らしを「うち貧乏やったと思うんですけど、オカンがそれを感じさせなかった。とにかく子どもファーストで、自分のことより子どもに何かしてあげな、という人だった。裕福ではなかったけど、幸せだった」と語る。

やがて母が再婚。名字が横山となるが、2人目の父との仲は必ずしも良好ではなく、自分の居場所がないような気持ちになったことも。そんなとき心の支えになったのは、6歳差と8歳差で生まれてきたふたりの弟たち。兄を慕って、どこにでもついてくる弟たちがかわいくて仕方なかった。

けれど生活に余裕があったとはいいがたく、横山は中学卒業後、建設会社に就職。家計の負担を考えての選択だった。工事現場で働きながら、やがてタレント活動をスタートさせる。時には作業着のまま事務所のレッスンなどに行くこともあった。働きながらの自分が、芸能界で光をつかむことはできるのか…。葛藤しながら、人知れず自己研鑽を積む日々が続いた。やがてその努力が身を結び、活躍の場が広がって、横山は10代にして単身、関西から東京に拠点を移す。

そんなある日、大好きな母が重い病に倒れてしまう。やがて、2度目の離婚。生活は立ち行かなくなり、幼い弟は児童養護施設のお世話になることに。

まだ10代だった横山は、生きるために、また家族で暮らすために…と、東京でいっそう仕事にまい進する。ひたむきな日々のなか、ずっと心に引っかかっていたのは「離れて暮らす弟たちはどんな思いで過ごしているのか」ということだった。

■横山、弟たちがお世話になっていた児童養護施設を20年ぶりに訪問

今回チャリティーランナーに決定した横山は、20年ぶりに弟たちがお世話になっていた児童養護施設を訪問。

「あの頃、弟はどんな風に暮らして、どんな思いだったのだろう」。

当時を知る先生たちに熱心に話を聞く横山が読ませてもらったのは、当時、先生たちがつけていた日誌。そこには横山の知らなかった弟の様子が、細かく記されていた。

横山がテレビに出演しているのを観た弟が、小さな声で「きみ兄ちゃんだ」とつぶやき、近くにいた先生に抱きついて喜びを体で表現していたこと。遠く離れた東京にいる兄をテレビで観られてうれしい反面、会いたい気持ちが溢れ、その夜は眠りにつく前にホームシックになってしまったこと。兄が忙しいスケジュールの合間をぬって迎えに来てくれたときは、満面の笑顔だったこと。

20年ごしで、愛する家族の思いを知り、横山は改めて走る決意を新たにした。

■放送では、横山が「子どもの貧困」の今に迫る姿も紹介

番組では、他にも、横山が支援を必要とする子どもたちに寄り添う施設や、シングルマザー家庭を訪問し「子どもの貧困」の今に迫る姿も紹介。

現在、全国にどれだけ支援を必要とする子どもたちがいるかを知り、そして2024年のやす子の「全国の児童養護施設に募金マラソン」での寄付金で贈呈された品物が子どもたちに喜ばれている様子を実際に見て、横山の「走る思い」はより強くなる。

放送で、初めて明かされる横山の強い思い。ぜひ、マラソンスタートと、横山の走りを見守ろう。

■番組情報

日本テレビ系『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』

08/30（土）、08/31（日）

総合司会：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

チャリティーパートナー：King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（五十音順）

チャリティーランナー：横山裕（SUPER EIGHT）

スペシャルサポーター：イモトアヤコ

■関連サイト

横山裕 「マラソン子ども支援募金」の詳細はこちら

https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/

『ROCK TO YOU』プロジェクト公式サイト

https://rock-to-you.jp/

SUPER EIGHT OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/13

https://infinity-r.jp/

『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/24h/