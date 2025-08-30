¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ÏŽ¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÂç¹ñŽ£¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¡ÄGDP3°Ì¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¢¤Ã¤ÆŽ¤4°ÌÅ¾Íî¤ÎÆüËÜ¤Ë·ç¤±¤¿·èÄêÅª¤Êº¹
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´äËÜ¹¸°ì¡Ø¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤±ºî¤ë¥É¥¤¥Ä¿Í¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ò°Â¤¯Çä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆüËÜ¿Í¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÄÂÎÀï¤Î¥É¥¤¥Ä¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¸Ä¿ÍÀï¤ÎÆüËÜ
Ãæ¾®´ë¶È¤¬³¤³°Å¸³«¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢À½ÉÊ³«È¯¤ÈÈÎÏ©³«Âó¤¬¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÅª³Î¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ö»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¡£»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¢¸¦µæµ¡´Ø¡¢»º¶È»Ù±çµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¡¢µ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¤òÁê¸ß³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¿·»º¶È¡¦¿·»ö¶È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ò¸À¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Î¿¶¶½°éÀ®¤Ï¡¢·ÏÎó»±²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿Æ´ë¶ÈÇ¤¤»¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÏÎó°Ê³°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤¬ÆÈÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¹ñ¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÏÍ½»»¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
1990Ç¯ÂåËö¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ý¡¼¥¿¡¼¶µ¼ø¤¬¡Ö»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡×¤òÄó¾§¤·¡¢2000Ç¯º¢¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ËÉáµÚ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¹ñÈñÌó1500²¯±ß¤òÅêÆþ¤·¼Â»Ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÃÏÊý¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿¶¶½ºö¤È¤·¤Æ»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¥É¥¤¥ÄÁ´ÂÎ¤Ç»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤Ë¤Ï¶²¤é¤¯¿ôÉ´¤Î»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬À®¸ù¤·¤¿¹ñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä·¿»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Ï1¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¼å¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î´ë¶È¡¦µ¡´Ø¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤¬ÉÔÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÊä¤¨¤Ð¡¢µ¼»÷Åª¤ËÂç´ë¶È¤ÈÆ±Åù¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Í½»»¤¬ÌµÂÌ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿3¤Ä¤ÎÊ¬Ìî
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬»î¤ß¤é¤ì¤¿2000Ç¯Âå¡¢Í½»»¤¬ÇÛÊ¬¤µ¤ì¤¿ÃÏÊý¤Ç¤Ï¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¹ñÈñ1500²¯±ß¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö»º´±³ØÏ¢·È¡¢´ë¶È¾ë²¼Ä®¡¢·ÏÎó¡¢»º¶È½¸ÀÑ¤Ê¤É¤È¡¢°ìÂÎ¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦º®Íð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤ËÍ½»»¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£É®¼Ô¤Ï¤½¤Î¸¡¾Ú¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î»º¶È¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë»Üºö¤Ï¡¢¡ÖºÂ³Ø¡×¡ÖÁêÃÌ¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Î3¤Ä¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼Í½»»¤â¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Ç»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÎÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖºÂ³Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢ÏÃ¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ÎÅÀ¤ÏÉ®¼Ô¤âÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏÊý¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ä»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹Ö±é¸å¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÎÏÃ¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥É¥¤¥Ä¤Ø¤Î¡Ö¤´°§»¢¡×¤ËÎó¤ò¤Ê¤·¤¿ÆüËÜ´ë¶È
¡ÖÄÌ¾¦Çò½ñ¡×¤¬¥É¥¤¥Ä·ÐºÑ¤ÎÊ¬ÀÏÆÃ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿2012¡Á2016Ç¯º¢¡¢¤½¤ì¤Ï¥É¥¤¥Ä¤¬¡Ö¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼4.0¹½ÁÛ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿2011Ç¯°Ê¹ß¤Î»þ´ü¤È¤â½Å¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¤Ï°ì¼ï¤Î¥É¥¤¥Ä¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥É¥¤¥Ä·Ø¤Ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Åö½é¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤Î»ë»¡¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆµñÈÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¤¡¢Ã±¤Ê¤ë»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÊÆ¹ñ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î»ë»¡¤ÏÊª¸«Í·»³¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤À¤±»£¤Ã¤Æµ¢¤ëµÄ°÷¤â¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤ÏË»¤·¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤³¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸«À¤Êª¾®²°¤Î¤è¤¦¤Ë¸«³Ø¤À¤±³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤´°§»¢¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÍÑ»ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡£
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¥É¥¤¥Ä
¡ÖÁêÃÌ¡×¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤¬½Ð¸þ¤¡¢ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤¬ÁêÃÌ¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
À®²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤º¤Ã¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤¬ÁêÃÌÁë¸ý¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÅÓÃæ¤Ç¡¢ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢Í½»»¤¬ÌµÂÌ¤Ë¾Ã²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤â¡¢Ã±¤Ê¤ëº©¿Æ²ñ¡¢Ì¾»É¸ò´¹²ñ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Í½»»¤Ï²ñµÄ¼¼¤ÎÄÂÎÁ¡¢º©¿Æ²ñ¤Î°û¿©Âå¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼çÍ×3¶ÈÌ³¤ËÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤Ç¹ñÈñ1500²¯±ß¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢·ë¶É¡¢²¿¤âÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢GNT¡ÊGlobal Nitch Top¡Ë¡ö´ë¶È¤Þ¤¿¤Ï±£¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï1¼Ò¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÂ³Ø¡×¡ÖÁêÃÌ¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤É¤¦¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¢¤ä¤Õ¤ä¤Ê¶ÈÌ³¤Ë¤ª¶â¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡×¤³¤È¤Ë¶òÄ¾¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡£ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬¡¢´ë¶È¤¬¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ë²è¡¦³«È¯¤«¤é±Ä¶È¤Þ¤Ç¤ò¼ê¼è¤êÂ¼è¤ê»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ë¶È¤ÎÇä¾å¤¬Áý¤¨¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÌ¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¡Ö»º¶È¿¶¶½¡×¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ë¹ñ¤ÎÍ½»»¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤¬¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤°¡×¤³¤È¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¼ÂÂÖ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡öGNT¡ÊGlobal Nitch Top¡Ë¤È¤Ï¡ÖÀ¤³¦»Ô¾ì¤Î¥Ë¥Ã¥ÁÊ¬Ìî¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ä¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤Î½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÁÇºàÅù¤Î»ö¶È¤òÍ¤¹¤ëÍ¥ÎÉ¤Ê´ë¶È¤Ê¤É¡×¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¤Î¤³¤È
¢£ÀìÌç²È¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼
¥É¥¤¥Ä¤Î»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î°ìÈÌÅª·ÁÂÖ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏÊý¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÁÂÖ¤Î»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æ±¤¸µ¡Ç½¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î½£À¯ÉÜ»º¶È¿¶¶½ÉôÌçÄ¾³í²¼¤Î·ÐºÑ¿¶¶½¸ø¼ÒÆâ¤Ë¤Ï¡¢»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÀìÌç¤ÎÃ´ÅöÉô½ð¤¬¤¢¤ê¡¢½£Æâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î²¼¤Ë»öÌ³¤ò¹Ô¤¦»öÌ³¶ÉÄ¹¤ª¤è¤Ó»öÌ³¶É°÷¤¬¿ôÌ¾¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Þ¥ó¤Î¿¦¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏÊý¤ÎÌ¾»Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î¿Í¤«¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¿¦¤ÏÃÏ°è¤Î·ÐºÑ³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÎÏÎÌ¤ÈÂº·É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£É®¼Ô¤¬Ê¹¤¤¤¿»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏÊý¤ÎÂç³Ø¤Î¸µ³ØÄ¹¡¢ÍÌ¾¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸ùÀÓ¤Î¤¢¤ë¸¦µæ¼Ô¡¢¤½¤ÎÃÏÊý¤ÎºÇÂç´ë¶È¤Î¸µ¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¡´Ø¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¸©Ä£OB¤Ê¤É¤¬ºÆ½¢¿¦¤ÇµïºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿»öÎã¤Ï¤ª¤è¤½¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î²ñ°÷¸þ¤±¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦»ë»¡¥Ä¥¢¡¼
¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦²ñ°÷¸þ¤±¾ðÊóÈ¯¿®¡Êµ¡´Ø»æ¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤Ê¤É¡Ë
¡¦²ñ°÷´Ö¤Î¸òÎ®²ñ
¡¦À¯¼£¡¦À¯ÉÜ¤Ø¤Î¥í¥Ó¡¼³èÆ°
¤À¤¬¡¢³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤Ï¡¢´ë¶È³èÆ°¤Î¡ÖÁ°¹©Äø¡Ê¡á¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿Çä¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¡Ë¡×¤È¡Ö¸å¹©Äø¡Ê¡áÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿ÈÎÏ©³«Âó¡Ë¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÄ¾ÀÜÅª¡É¤Ê»Ù±ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÁ°¹©Äø¡×¡Ö¸å¹©Äø¡×¤Î»Ù±ç
¤É¤ó¤Ê»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿³èÆ°¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤³¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÁ°¹©Äø¡¢¸å¹©Äø¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤Î2¤Ä¤Î³èÆ°¤ÏÉ¬¤ºÂ¸ºß¤·¡¢ºÇ¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î2Ê¬Ìî¤¬·èÄêÅª¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¼ºÇÔ¤·¤¿¡¢¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°¹©Äø¤Ø¤Î»Ù±ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼¡¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ë¡£
¡¸¦µæ½ê¡¦Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯
¢´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¶¦Æ±³«È¯
»Ù±çµ¡¹½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¦¥ó¥Û¡¼¥Õ¥¡¡¼¸¦µæµ¡¹½¡¢¹©²ÊÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢¸å¹©Äø¤È¤Ê¤ë³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤È¤·¤Æ¤Ï¼ç¤Ë¼¡¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î»öÌ³¶É¼«¿È¤¬¡¢³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£
¡³¤³°¤Î¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ë¤è¤ë¡¢ÈÎÏ©³«Âó¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¾ÀÜ»Ù±ç
¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ»±²¼¤Î·ÐºÑ¿¶¶½¸ø¼Ò¤Ë¤è¤ë¡¢³°¹ñ¤ÎÅ¸¼¨²ñ½ÐÅ¸»Ù±ç
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥É¥¤¥Ä´ë¶È¤¬À½ÉÊ¤òÆüËÜ¤ËÍ¢½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÏ©³«Âó¡¢Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤Ê¤É¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÃóÆü¥É¥¤¥Äµ¡´Ø¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢½£Ã±°Ì¤Ç¤âÃóºßµ¡´Ø¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¡ÖIfM Bonn¡×¡ÊInstitut für Mittelstandsforschung Bonn¡á¥Ü¥óÃæ¾®´ë¶È¸¦µæ½ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬ÎíºÙ´ë¶È¤äÂç´ë¶È¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Í¢½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤è¤ê½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¤Ï¡Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ë³Æ¹ñË¬Ìä¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÏÅ¸¼¨²ñÈ¯¾Í¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¿¤ëÅÔ»Ô¤ËÅ¸¼¨²ñ¾ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¥É¥¤¥ÄÃæ¾®´ë¶È¤Î¤³¤¦¤·¤¿Å¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß¤ÎÈ¿±Ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
´äËÜ ¹¸°ì¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ·ÐºÑ»º¶È¸¦µæ½ê ¥ê¥µ¡¼¥Á¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È
ÄÌ¾¦»º¶È¾Ê¡Ê¸½¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ËÆþ¾Ê¡£ºß¾å³¤ÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö´ÛÎÎ»ö¡¢»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ä¤¯¤Ð¥»¥ó¥¿¡¼¼¡Ä¹¡¢Æâ³Õ´±Ë¼»²»ö´±¡¢·ÐºÑ»º¶È¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
´äËÜ ¹¸°ì