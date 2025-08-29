この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「アンティークコインマニア」で渡辺孝祐氏が「【初心者注意】通常とは違う古代コインのグレードについて解説します」と題し、古代コインのグレード評価の特異性や楽しさについて熱く語った。



冒頭で、渡辺氏は「やっぱり古代コインが好きっていう方もいらっしゃる中で、プレートがちょっとややこしいじゃないですか」と、古代コインのグレード表記が現代のコインと異なることに注意を促した。



特に強調したのは、「大手二大鑑定会社ってあるじゃないですか。そのうちNGCしか古代コインは鑑定してないですよ」という点。「PCGSのスラブに入ってる古代コインがあったらそれは大胆な偽物なので気をつけてください」と、業界の重要な裏話も紹介した。



グレードの判定が難しい理由についても、「古代コインって型もマチマチだし、エングレーバーもいっぱいいて自由に造る」「完璧な状態の基準がちょっと複雑すぎるっていうのがある」と語り、現代コインの「70段階シェルドンスケール」と異なり、唯一無二の特性があるため当てはめがたいと解説。「これが見本です。これに近ければ70点満点、っていうのがないということですよね」と、本質に迫る見解を示した。



動画ではMS（未使用）、AU（準未使用）、XF（極美品）、VF（美品）といったグレードだけでなく、「Strike」「Surface」それぞれの5段階評価や、「Fine style」「Star」などの特別な表記も分かりやすく解説。特に「Strike 5/5」「Surface 5/5」は「満点」「奇跡的な表面」などと絶賛し、「2000年間、傷や腐食が全くない。ありがてえよありがてえよ本当に」と情熱的に語る一幕もあった。



「Fine style」や「Choice（Ch）」など、市場での価値の参考になる豆知識も披露。「XFとCh XFがあったら、当然Ch XFの方が高くなるだろう」と、実践的アドバイスも惜しまなかった。



締めくくりで渡辺氏は「古代コインは裸がいいですよ。見せちゃおうかな」「もしお持ちのグレード、意味が分かんないんだけど…みたいなことあったらこの動画見返してください」と視聴者に呼びかけた。最後、「古代はいいぞ」と熱意に満ちた一言で動画を終えた。