¢£Question
ÉÔÎÑÊóÆ»¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½µ´©»ïÊóÆ»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÄê´üÅª¤ËÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤ë¤Î¤¬·ÝÇ½¿Í¤äÀ¯¼£²È¤Î¡ÈÉÔÎÑ¥Í¥¿¡É¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÃË½÷´Ö¤ä²ÈÄíÆâ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Æ²¡¹¤ÈÊó¤¸¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¯¼£²È¤ÎÉÔÀµ¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¸ø±×À¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£º£¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¶²¼¤µ¤ó¤Î¸«²ò¤Ï¡©
¢£Answer
»ö·ïÀ¤Î¤Ê¤¤»äÀ¸³è¤ÎÌäÂê¤Ç¡Ö»Å»ö¤òÃ¥¤¦¡×¤Î¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤À
¤¿¤·¤«¤Ë·ÝÇ½¿Í¤äÀ¯¼£²È¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤Ï¡¢½µ´©»ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅ´ÈÄ¤Î¥Í¥¿¡£»ëÄ°Î¨¤äÉô¿ô¤¬¿¤Ó¤ë´üÂÔ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤âÈù¤ËÆþ¤êºÙ¤òÀü(¤¦¤¬)¤Ã¤ÆÊó¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿SNS¤â·²¤¬¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢°ìÅÙ¤ä¤ê¶Ì¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤éºÇ¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¿Í¤Î±½¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔÎÑÅö»ö¼Ô¤Î±¿Ì¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡ÈÉÔÎÑ¥Í¥¿¡É¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡£¡ÖÉÔÎÑ¡×¤È¤ÏÆÉ¤ó¤Ç»ú¤Î¤´¤È¤¯¡ÖÎÑÍý¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£¤À¤«¤éÀ¤ÏÀ¤â¡Ö¤±¤·¤«¤é¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¹â¤ËÈóÆñ¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡ÖÎÑÍý¡×¤Ï¤½¤Î»þÂå¤ä¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¡ÊÉÔÄç¹Ô°Ù¡Ë¡×¼«ÂÎ¤ÏÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤êÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤â·º»ö»ö·ï¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¤¿¤ÀÇÛ¶ö¼Ô¤ÏÉÔÎÑ¤òÈÈ¤·¤¿Â¦¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤òÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊóÆ»¤ËÀÜ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤È¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ëºá¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤êÎÑÍý´Ñ¤Ç¤âË¡³µÇ°¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤Î·ù°´¶¤È¹¥´ñ¿´¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖÉÔÎÑ¡×¤ÏËÜÍè¡¢²ÈÄíÆâ¤ÇÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤¬²ò·è¤¹¤Ù¤¤â¤Î¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÚÂ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤«¡£¶¯¤¤¤Æµó¤²¤ë¤Ê¤é¼¡¤Î2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÖÊóÆ»¡¦É½¸½¤Î¼«Í³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×
¢¡ÖÉÔÎÑÊóÆ»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤äÀ¯¼£²È¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×
¤¤¤ï¤æ¤ëÉÔÎÑ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢½ã¿è¤ÊÎø°¦´Ø·¸¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤Ï½÷À¡ÊÃË½÷¤É¤Á¤é¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï½÷À¡ËÂ¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤ËÅö¤¿¤ë¹Ô°Ù¤âÈ¼¤¤¤¬¤Á¡£Îã¤¨¤ÐË½ÎÏ¤ä×ø³å¤¬²ðºß¤¹¤ì¤Ð³Î¼Â¤Ë¿Í¸¢¿¯³²¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢À¹Ô°Ù¤òµñÈÝ¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡¢´ûº§¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÆÈ¿È¤À¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¯¤³¤È¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤¬¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÎÑ¼«ÂÎ¤ÏÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÈÈºá¹Ô°Ù¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¹ñÌ±¤Ë¤â¡ÖÃÎ¤ë¸¢Íø¡×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊóÆ»¤¬¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÌÜ¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëÉ¬Í×¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÌäÂê¤ÏÊóÆ»¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å°ìÀÆ¤Ë¼Ò²ñÅª¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤Î²×Îõ¤µ¡×¤Î¤Û¤¦¤¬ËÍ¤ÏÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
À¯¼£²È¤Ê¤é¼¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¹¹ð¤Î»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¼Ò²ñÅª»à·ºÀë¹ð¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¡Èºá¤ÈÈ³¤Î¶Ñ¹Õ¡É¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥¤¥×¤Ê¤ÉÈÈºá¹Ô°Ù¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¸·¤·¤¤À©ºÛ¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¤â¡¢º§³°Îø°¦¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤âÅö»ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¾¿Í¤«¤é¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¥¥ã¥ê¥¢¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤¤¹¤®¤À¤·¡¢À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤ËÂç±ê¾å¤·¤¿¡ÖÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÉÔÎÑ¹Ô°Ù¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Î¤ÏÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Îø°¦¤Ë¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¡ÖÉÔÎÑ¡×¤È¸«¤é¤ì¤ë´Ø·¸¤â¡¢¹ñ¤ä»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤é¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾¤Ê¤Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹À¯³¦¤Î°ïÏÃ¤Ç¤¹¡£1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÅýÎÎ¿¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥Æ¥é¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¿Í°Ê³°¤Î½÷À¤È²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤½¤ì¤¬²¿¤«¡©¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÆ²¡¹¤¿¤ë³«¤Ä¾¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥·¥é¥¯ÂçÅýÎÎ¤ä¥ª¥é¥ó¥ÉÂçÅýÎÎ¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ìÉÔÎÑÊóÆ»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯¼£À¸Ì¿¤òÀä¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÌ±¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¡á¼¿¦°Æ·ï¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö»äÀ¸³è¤È¿¦Ì³Ç½ÎÏ¡×¤ÏÊÌÌäÂê¡£²¾¤Ë¡ÖÀ¶Î÷·éÇò¤À¤¬ÌµÇ½¤ÊÀ¯¼£²È¡×¤È¡¢¡ÖÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÍÇ½¡×¤Ê2¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤ï¤º¸å¼Ô¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î´¶³Ð¤âÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ»äÀ¸³è¤ÇÃ¯¤¬Ã¯¤È¿Æ¤·¤¤¤«¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅö»ö¼Ô´Ö¤ÎÌäÂê¡£Âè»°¼Ô¤¬É¬Í×°Ê¾å¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¯¼£²È¤ÏÉÔÎÑÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¿¯³²¤À¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¯¥ê¥ó¥È¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¼Â½¬À¸¤È¤Î´Ö¤Ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢À¯¼£Åª¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï¼Â½¬À¸¤ÎÈï³²¿½¹ð¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ê¥ó¥È¥ó»á¤ÎÂÖÅÙ¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂçÅýÎÎ¤é¤·¤«¤é¤Ì¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ã¿è¤ÊÎø°¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤É¤¦¤«¡£
¢£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤òµß¤Ã¤¿¡Ö3¤Ä¤Î¾ò·ï¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯11·î¡¢½µ´©»ï¤ÇÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢Â¨ºÂ¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤ª¤à¤Í»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¡¢Ìò¿¦Ää»ß3¥«·î¤Î½èÊ¬¤Ï¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂåÉ½¿¦¤Ï¼¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó²¿¤«¤·¤é¤Î»ö·ïÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´²ÈÂ²¤«¤é¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âè»°¼Ô¤¬¤¢¤ì¤³¤ì¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤·¤Æ¤ä¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÏÆ»ÆÁ¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£²È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤òÊø¤½¤¦¤ÈÇ®°Õ¤ò»ý¤ÁÀ¯¼£³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤òÉ¾²Á¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤¬ÉÔÎÑ»ö·ï¤ò¤³¤È¤µ¤éÌäÂê»ë¤»¤º¡¢¼ÂºÝ¡¢¤½¤Î¸å¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¶ÌÌÚ¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÂçÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜ¿Í¤¬¡ÖÉÔÎÑ¡Êº§³°Îø°¦¡Ë¡×¤Î»ö¼Â¤òÇ§¤á¡¢Áê¼êÊý¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿»Å»ö¡ÊÁªµó¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½¿¦¤Î¼¿¦¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬º£¸å¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ÏÃËÀ¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½÷À¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏLGBTQ¤ÎÅö»ö¼Ô¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤äÂ¿ÍÍ¤Ê²ÈÂ²¤Î¤¢¤êÊý¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ëº£¡¢»ö·ïÀ¤Î¤Ê¤¤»äÀ¸³è¤ÎÉôÊ¬¤¬¡¢¸øÅª¤Ê»Å»ö¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÎÑ¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Åö³º·ÝÇ½¿Í¤Î¹¹ð·ÀÌó¤ä½Ð±é·ÀÌó¤Ê¤É¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·ï¤¬¤¿¤À¤Îº§³°Îø°¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤âÅö»ö¼Ô´Ö¤ÇÇ¼ÆÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Ë¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀè²ó¤ê¤·¤Æ¼«½Í¤¹¤ë¡ÈÊÝ¿È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤ò²þ¤á¡¢¥Ý¥ê¥·¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤ÏÀ¤¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢ËÍ¤é¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯¸À¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤³¤½¤¬¡¢À¤´Ö¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¶²¼ Å°¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë
¸µÂçºå»ÔÄ¹¡¦¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö
1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜÎ©ËÌÌî¹â¹»¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£ÊÛ¸î»Î¡£2008Ç¯¤«¤éÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢Âçºå»ÔÄ¹¤È¤·¤ÆÉÜ»ÔÀ¯¤Î²þ³×¤Ë¿ÔÎÏ¡£15Ç¯12·î¡¢À¯³¦°úÂà¡£ËÌÌî¹â¹»»þÂå¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Ë½êÂ°¤·¡¢3Ç¯À¸¤Î¤È¤Á´¹ñÂç²ñ¡Ê²Ö±à¡Ë¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ø¼Â¹ÔÎÏ¡Ù¡Ø°ÛÃ¼¤Î¤¹¤¹¤á¡Ù¡Ø¸ò¾ÄÎÏ¡Ù¡ØÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡õËüÇî¤ÎÉ½¤È¥¦¥éÁ´ÉôÏÃ¤½¤¦¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£ºÇ¿·¤ÎÃøºî¤Ï¡ØÀ¯¸¢ÊÑÍÆÏÀ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
