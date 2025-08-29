8月25日、Snow Manが新曲「カリスマックス」を配信リリースし、同時にMVを公開した。同曲は2024年にリリースした「One」に続くデジタルリリース楽曲。サブスクでも気軽に聴けるとあってすでに大きな話題になっており、MVはYouTubeで音楽の急上昇チャート1位にもなっている（※1）。

「カリスマックス」は、とにかく中毒性の高い楽曲だ。そもそも、「カリスマックス」という語感が面白い。ついつい口に出したくなるワードであり、楽曲のサビで〈CHARISMAX〉とリフレインされることで、耳にも残る。

また、同曲はかつて流行したパラパラを取り入れた作品。細かなビートやノリに合わせて思わず体が動き出してしまう部分などは、まさに現代バージョンのパラパラそのものだ。それだけではなく、ダンスサウンドやラップテイストを融合させてSnow Man流に仕上げられたことで、彼らの魅力を存分に引き出す楽曲にもなっている。実際、ファン人気も高い「Crazy F-R-E-S-H Beat」のようなダンスナンバーテイストと、「君の彼氏になりたい。」「僕の彼女になってよ。」「僕に大切にされてね。」の“君彼三部作”のようなトンチキテイストが融合されているようにも感じられ、この絶妙なバランスがクセになる。

さらに、リズムチェンジや高速ラップとキャッチーなメロディなどの緩急も秀逸だ。同曲内にはさまざまなギャップが仕掛けられており、何度聴いても飽きることがない。それどころか、一聴だけでは全貌を正確にキャッチすることが難しいため、何度も聴きたくなってくる。これもまた中毒性が高い理由のひとつだろう。

そして、MVの存在も大きい。『逃走中』（フジテレビ系）のハンターを彷彿とさせるような黒スーツとサングラス姿のメンバーのインパクトは強く、脳裏からそのビジュアルが離れない。さらに怠惰な学生を勉強熱心に、のんびりしたお年寄りたちを踊れるほど元気に、閑散とした中華料理店を繁盛店に……と、さまざまな人々をメンバーが“カリスマ”に変えていくというストーリー性も見ていて楽しい。また、渋谷のスクランブル交差点に“カリスマ”になった人々250人と踊っているシーンなど、パラパラを彷彿とさせるダンスはついつい真似したくなる。比較的真似しやすいダンスのため、何度も観返して覚えようとしている方も多いのではないだろうか。聴いているうちに、脳内には〈CHARISMAX〉というフレーズがループするようになっていくはずだ。

キャッチーさ、懐かしさ、Snow Man流の遊び心。さまざまな要素が詰め込まれた「カリスマックス」は、世代を超えて楽しめる楽曲だろう。さらにリリースと同時にスタートした「カリスマックスプロジェクト」も注目を集めている。リリース日にはSnow Man公式X（旧Twitter）でメンバー3人ずつが映された“カリスマックスフォト”が公開され、8月27日には「カ」から始まる9枚のかるた札とともに「ミッション：各札の作成者を予測せよ」と書かれた投稿も。「カリスマックスプロジェクト」の全貌はまだわからないが、“カリスマックスかるた”のようにファンもプロジェクトに参加できる部分もあるのだろう。ファン参加型で広がっていく様子もまたSnow Manらしい。

先日8月28日には韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）にて初披露され、9月1日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）で日本地上波初披露となる「カリスマックス」。その中毒の沼にハマる人はますます増えていきそうだ。デビュー5周年の節目を迎えたSnow Manにとって、「カリスマックス」はその勢いをさらに加速させる一曲になるに違いない。

（文＝高橋梓）