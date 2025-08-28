Ryota¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊüÃÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤Ï¡È°¦ÁÛ¤Î¤¤¤¤°ìÉ¤Ïµ¡É¡×µ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÎÆÃÄ§¤òÅ°Äì²òÀâ
¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Çºî²È¤ÎRyota¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥³¥³¥è¥ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¡Ö¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤â¤³¤ì¤«¤â¡Ûµ¤¤ò»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÎÆÃÄ§7Áª¡¿¤â¤Ã¤ÈÊüÃÖ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Öµ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤ÇRyota¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í¤«¤éÊüÃÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¡¢¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢¡Ö¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎµÕ¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«¿È¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò7¤Äµó¤²¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ºÆÃÄ§¤Î1¤ÄÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¾ïÏ¢°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤â²¿¤«ÊÖ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤ÏÍ¿¤¨¤ë¤È¤â¤é¤¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¸¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈµÕ¤ËÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2¤ÄÌÜ¤Ë¤Ï¡Öµ¤¸¯¤¤¤Ç¾ÃÌ×¤·¤ä¤¹¤¤¡×¥¿¥¤¥×¤òµó¤²¡¢HSP¤Ê¤ÉÁ¡ºÙ¤Ê¿Í¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ÆÇ¾¤¬¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È²òÀâ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¹ÔÆ°¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²áÅÙ¤Î¹¥°Õ¤ÇÈè¤ì¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊüÃÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬°ì¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡Öµ÷Î¥¤ò¤¢¤Þ¤ê¶á¤Å¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ç¤ÊÆÃÄ§¤À¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡ÖÆÈ¤ê¤Î»þ´Ö¤³¤½¤¬ºÇÂç¤ÎÌþ¤ä¤·¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¼«Î©¿´¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤·¤¿ÅÀ¡£¡Ö¿¼¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤´¤¯¿ô¿Í¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÃÎ¿Í¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀõ¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¹¥¤à¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸í²ò¤·¤¬¤Á¤Ê¡È¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Îµ÷Î¥´¶¡É¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë³ºÅö¤·¤¿Êý¤Ï¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Çµ¤·Ú¤Ë´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢¡È°¦ÁÛ¤Î¤¤¤¤°ìÉ¤Ïµ¡É¤È¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤âÈäÏª¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤â¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï»ä¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤â³µÍ×Íó¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡×¤ÈPR¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Æü¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ°²è¤ò·ë¤ó¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¡ÚÇº¤ß¤Î¤¢¤ëËèÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë¡Û¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¡¢À½Â¤¶È¤«¤é¹Ö»Õ¶È¤Þ¤Ç15Ç¯°Ê¾å¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÂÐ¿Í¥¹¥¥ë¡¢Âç³Ø¤Ç²»³Ú¤Ë¤è¤ëÌþ¤·¤ä¿´Íý³Ø¡¦ÎÑÍý³Ø¤ò³Ø¤ó¤À·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·³§¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤ÊÎã¤¨¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£