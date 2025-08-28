アイドルグループ「Hey！Say！JUMP」の中島裕翔さんが2025年8月28日、同日をもってグループを卒業するとの発表を行い、ファンの間に動揺が走っている。

「自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出」

グループが所属するSTARTO ENTERTAINMENTは28日、公式サイトに声明を公開し中島さんの卒業を報告した。

「当社専属契約タレント中島裕翔（Hey! Say! JUMP）は、2025年8月28日をもちまして、Hey! Say! JUMPを卒業しますことをご報告申し上げます」

グループが11月にデビュー18周年を迎える中、20周年に向けての活動の協議中に「中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました」。「その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました」という。

今後については「まずは俳優活動に専念する予定」とし、「25年10月には個人ファンクラブの開設を予定しておりますので、準備が整い次第改めてご案内させていただきます」とした。

グループとしての活動は28日をもって終了し、グループが31日に出演する音楽フェス「a-nation 2025」は7人での出演予定となるという。

「最後までメンバーの優しさに甘えることになってしまい...」

中島さんは、卒業にあたりメンバーやファンへの感謝を明かした上で、「これまで私はグループという恵まれた環境、そしてメンバーの優しさに甘えてきてしまったところが沢山ありました」とコメント。

卒業を決めた理由については、「1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました。その思いがさらに確固たるものとなり、今後は自分の足で立って俳優を主軸に活動したいと決断いたしました」と説明した。

中島さんは「大事な20周年に向けてグループが結束していく中で、最後までメンバーの優しさに甘えることになってしまい申し訳ない気持ちでいっぱいです」とし、「中途半端な思いで何かを残すのではなくここで卒業することにいたしました」とした。

ファンに向けては、「皆様からの応援、優しさ、愛がいつも心の支えであり、こんなちっぽけな私でも微力ながら誰かの希望や夢になれると勇気や自信をくれる源です」とし、「この愛を忘れることなく、これからも大切にしていきながら、一つ一つの仕事に真摯に向き合いこれまで以上に精進してまいります」としている。

「これからの活動を応援することに決めました」

グループからのコメントも発表された。中島さんの申し出について「初めは僕たちも戸惑い、たくさんの話し合いを重ねてまいりました」としつつ、「中島のお芝居に対する熱量や、独り立ちしたいという思いに応える形で門出として送り出し、これからの活動を応援することに決めました」としている。

SNSでは、即日の卒業発表に驚きと悲しみの声が上がった。Xでは、「JUMP」「中島裕翔」「中島くん」「グループ卒業」といったワードにならび、「ドッキリ」「結婚の方が」といったワードも続々とトレンド入りしている。

ファンからは、「せめて...せめてa-nationは出てほしかった。Hey! Say! JUMPの中島裕翔さんにきちんとお別れを言える現場が欲しかったよ」「結婚してよくてソロ活動がっつりできてプロゲームチームに所属もできる平和なグループなのにHey!Say!JUMPの中島裕翔としてはできないことってなにがあるの」など、心の整理がつかないと嘆く声が目立つ。