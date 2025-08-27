女優の白石麻衣が、出演中のフジテレビ系ドラマ「最後の鑑定人」（水曜・後１０時）の撮影現場に差し入れを行った。

ドラマの公式インスタグラムやＸ（旧ツイッター）が２７日までに更新され、「白石麻衣さんからの差し入れ」を紹介。「食べることが大好きなキャラクターが登場する最後の鑑定人。撮影現場のスタッフたちも食べることが大好き！？」だそうで、「白石麻衣さんからの差し入れをご覧ください。白石さん、ごちそうさまでした」とスタッフが投稿した。

差し入れの写真をアップ。テーブルの張り紙には「白石麻衣さまより、バターサンドの差し入れをいただきました！ありがとうございます」とつづられている。発酵バターの専門店「エシレ」のバターサンドが大量にズラリ。公式サイトによると、１つ税込み３８９円となっている。

フォロワーは「まいやんセンスいいね」「これは絶対おいしいやつ」「エシレのバターサンドめっちゃ美味（おい）しそう」「並ばないと買えないって工事中で飛鳥ちゃんが言ってたやつだ」「美味しそ！」「まいやんこれは間違いない。美味しい！」「まいやん優勝」「これ美味しいよね」「ナイスチョイス」などの声が寄せられた。

ちなみに主演の藤木直人の差し入れも、今月５日の投稿で披露された。「我らが座長藤木直人さんから、夏にぴったりの爽（さわ）やかスイーツ、みかんゼリーの差し入れをいただきました」と伝えられた。