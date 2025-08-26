主婦YouTuberが語る！ダイソー＆セリア「爆売れグッズ」100円でこのクオリティ「やばい」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「shino's channel」にて主婦YouTuberのshinoさんが、『【ダイソー＆セリア 】もうゲットした！？売り切れ続出している大人気アイテム‼︎便利グッズ』と題した動画を公開。shinoさんが、ダイソーやセリアで購入した話題のキッチン・収納・DIYグッズを実際に試しながら、その使い勝手や注目ポイントについて語った。
動画冒頭、shinoさんは「めちゃくちゃ便利だと話題の新商品 わっ!めちゃくちゃ良いじゃないですか」と興奮気味にコメント。今回紹介したのは、コンパクトハサミや新型キッチンカッターなど。「これがあったら開けてあげられるじゃんみたいな」と、車内や持ち歩きにも重宝するペン型ハサミを絶賛した。
また、「プッシュ野菜カッター」については、「ブンブンチョッパーよりも簡単に野菜を細かくできるらしいと話題の商品」と解説。「30回でここまで…結構な量入れたんですけど一気に砕くことができました」と驚きを示した一方、「ネジがあるのでサビがちょっと気になる、ネジのところに詰まることが」と冷静に細かいチェックも。
セリアで発見した「折りたたみランドリーボックス」や「デザインダスト箱」は、「使わないときは折りたたんで収納できる」「無印と言ってもいいでしょう」とデザイン性や多用途性を高く評価。さらにDIYグッズの「窓ガラス用目隠しシート」も試し、「粘着剤を使ってないのに、めちゃくちゃ綺麗にくっつく。100円でこれはやばいね」と、そのクオリティに驚いていた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
購入品紹介とおしゃべりと暮らし＊100均商品・DIY・収納etc…日々の暮らしを楽しく発信しています！