この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

大食いで知られる人気グルメYouTuber・山崎NANAさんが、自身のYouTubeチャンネルで『【吉野家】朝限定ご飯おかわり無料の食べ放題満腹モーニング！コスパ最高のWハムエッグ納豆定食をおかずに自由におかわりしたら美味しすぎて悶絶した爆食女【大食い】』と題した動画を公開。動画内では、山崎さんが吉野家の朝定食メニュー「ダブルハムエッグ納豆定食」をお得に味わい尽くす様子が生き生きと映し出された。



「コスパを追求しすぎて、自宅焼き鳥を始めた女、山崎ナナ」と名乗る山崎さんは、「ダブルハムエッグ、納豆定食、あとトッピングでネギラー油をお願いします」と朝から豪華なオーダー。なかでも、「吉野家の隠れ神調味料、YHDマヨがベジファを美味しく彩ります」とヘルシーな定食をさらに美味しく食べる工夫を披露。その後、ハムエッグ丼にたっぷりマヨネーズをかけた「特製ハムエッグ丼」を作り、「やっぱ朝のハムエッグマジで最高。ご飯に合いすぎる」と満面の笑みだ。



さらに注目は、トッピングの「ねぎらーゆ」の活用。「まろやかなYHDマヨが決めての丼に、ピリッと辛いねぎらーゆがバッチリ決まります」と絶賛し、「これは本当にご飯泥棒。ご飯が消える」「納豆かけるねぎらーゆ、令和の最新トレンドです」と力説した。納豆や卵、ハム、ネギを次々にアレンジし、ボリュームたっぷりの「納豆ねぎらーゆ丼」も作り上げて、「短期で優勝できる優秀なおかずが一つの丼にまとまったら、もう幸せ不可避です」と語っている。



また、スキレット調理による香ばしさや、大ぶりなハムの存在感についても「スキレットで焼いてくれてるから、ちょっと焦げみついてるのも好き」「このハムがほんと美味しい。肉厚、王道なハムで」と吉野家の細やかなこだわりにも言及した。



動画の終盤では「今日はこのセットでたぶん500円以内には収まってる」「朝はほんとにお得です」とコスパの高さにも興奮。最後に「いろいろアレンジできて、美味しく食べれて、最高です。今日も一日頑張れそう」と満足げな表情で締めくくった。