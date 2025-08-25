STARTO¤¬Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¸¡Æ¤¤â¡ÄSnow Man¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÈÌÂÏÇ¡ÉÄÉÀ×¹Ô°Ù¤¬ÊªµÄ¡¢º´µ×´Ö¤ÎÂÐ±þ½ä¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥óÊ¬Îö
¡¡Snow Man¤¬8·î23Æü¡¢24Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¹Ù³°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖSUMMER SONIC BANGKOK¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î²á¾ê¤Ê¹ÔÆ°¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¤Î¶õ¹Á¤ÇSnow Man¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤ï¤¹½÷À¤¿¤Á
Æ±¤¸ÊØ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤ëSnow Man¥Õ¥¡¥ó
¡ÖÁ°Æü22Æü¤Ë¡¢¥¿¥¤¤Î¶õ¹Á¤ÎÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤ò¾¯¤·±ó¤¯¤«¤é»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤¬X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢Snow Man¥Õ¥¡¥ó¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤Æ¼è¤ê°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ºÝ¸Â¤Ê¤¯ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Snow Man¤ÈÆ±¤¸ÊØ¤ËÁÀ¤Ã¤ÆÅë¾è¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢Æ±¤¸Snow Man¥Õ¥¡¥ó¤È¸«¤é¤ì¤ë¿Í¤«¤é¡¢¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¤Ã¤Æ²¿¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡ÈÊ¬Îö¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¶õ¹Á¤Ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡È¤¢¤ëÂÐ±þ¡É¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆ¬¤òÊâ¤¯º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¶õ¹Á¤Ç¡È½ÐÂÔ¤Á¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¡¢¡Ø¥ë¡¼¥ë¼é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤¼¼ê¤ò¿¶¤ë¤Î?¡Ù¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¼ê¤ò¿¶¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¹ÔÆ°¡Ù¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡È¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¹Ô°Ù¡É¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Ï8·î22Æü¡¢¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢±Ø¤ä¶õ¹Á¤Ç¤ÎÂÔ¤ÁÉú¤»¤äÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Æ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç²áÅÙ¤ÊÀÜ¿¨¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆË¡Åª¼êÂ³¤ä·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö²ñ°÷»ñ³ÊÁÓ¼º¤ò´Þ¤à¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤È¤Î¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö8·î16Æü¤Ë¤ÏKis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ØÀº¿À¤¬ºï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡ØËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤Æ¡Ù¤ÈÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ãí°Õ´µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¤äÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÂÔ¤ÁÉú¤»¤äÌµÃÇ»£±Æ¡¢²á¾ê¤ÊÀÜ¿¨¤Ê¤É¤Ç·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤Þ¤¬¤¤¤Î¹ÔÆ°¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë°ãË¡¤Ê¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤ò¤·¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»öÎã¤â¤¢¤ê¡¢ÌäÂê¤Î¿¼¹ï¤µ¤ÏÁý¤¹°ìÊý¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²á·ã¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥§¥¹ËÜÈÖ¤Ç¤Ï°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿Snow Man¡£8·î25Æü¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤òÇÛ¿®³«»Ï¤·¡¢1990Ç¯Âå¡Á2000Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥é¥Ñ¥é¥À¥ó¥¹¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¹âÂ®BPM¤Î¥é¥Ã¥×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¡È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¡É¤æ¤¨¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²á¾ê¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¼Â¤È¤â¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£