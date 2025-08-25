¥¨¥¢¥³¥ó¼«Æ°¥â¡¼¥É¤ÏÀáÅÅ¤«¡© »¨³Ø²¦»Ò¥ß¥Ä¥ë¤¬20Ê¬·×Â¬¡¦¸¡¾Ú
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»¨³Ø²¦»Ò¥ß¥Ä¥ë - ÌòÎ©¤Ä»¨³Ø¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥ß¥Ä¥ë»á¤¬¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼«Æ°¥â¡¼¥É¤ÇÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦SNSÈ¯¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò¼ÂÂ¬¤Ç¸¡¾Ú¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¥ß¥Ä¥ë»á¤Ï¡ÖºÇ¶áSNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¤¢¤ë¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ÎäË¼¤ò24»þ´Ö¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤âÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤ò³§¤µ¤ó¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¿¿¼Â¤À¤«¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â±³¤À¤±¤É¾×·âÅª¤À¤«¤é¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸¡¾Ú¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¸¡¾Ú¤ÏÆ±¤¸Éô²°¡¦Æ±¤¸»þ´Ö¡¦ÀßÄê²¹ÅÙ27¡î¤Ç¡¢¡Ö¼«Æ°¡×¡ÖÎäË¼¡×¡Ö½ü¼¾¡×¤Î3¥â¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¥ï¥Ã¥È¿ô¤È¼¼²¹ÊÑ²½¤ò20Ê¬´Ö·×Â¬¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºÎäË¼¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢É÷¸þ¤¤ò¾å¸þ¤¤Ë¤·É÷ÎÌ¤ò¼«Æ°¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¸úÎ¨Åª¤À¤ÈÀâÌÀ¡£Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬²¼¤Ë¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬¾å¤Ë¤¤¤¯¥³¡¼¥ë¥É¥É¥é¥Õ¥È¸½¾Ý¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶õµ¤¤ò¤«¤º®¤¼¤ë¤³¤È¤ÇÌµÂÌ¤ÊÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£20Ê¬¤ÎÂ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾ÃÈñ¤Ï8%¤À¤Ã¤¿¡£
¼«Æ°¥â¡¼¥É¤Ï³«»ÏÄ¾¸å¤Î¾ÃÈñ¥ï¥Ã¥È¿ô¤¬ÎäË¼¤è¤ê¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¼²¹¤¬ÀßÄêÃÍ¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¾å¾º¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤ÏÎäË¼¤È¡ÖÂçº¹¤Ê¤·¡×¤È¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ß¥Ä¥ë»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±½ë¤¤¤È¼«Æ°²¡¤·¤Æ¤â¤µ¤¹¤¬¤Ë¤º¤Ã¤ÈÎäË¼¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿¿²Æ¤Ï¼«Æ°¤Ç¤â¼Â¼ÁÎäË¼±¿Å¾¤Ë¤Ê¤êÀáÅÅ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½Õ¤ä½©¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤²¹¤¬ÈùÌ¯¤Ê»þ´ü¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤¬ÃÈË¼¤ÈÎäË¼¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤áÀáÅÅ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
½ü¼¾¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢20Ê¬¤ÎÂ¬Äê¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾ÃÈñ¤Ï9%¤ÈÎäË¼¤È¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£½ü¼¾¤Ë¤Ï¡Ö¼åÎäË¼½ü¼¾¡×¡ÖºÆÇ®½ü¼¾¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É½ü¼¾¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼åÎäË¼½ü¼¾¤ÏÎäË¼¤ÈÆ±Åù¤«¾¯¤Ê¤á¡×¡ÖºÆÇ®½ü¼¾¤ÏÎäË¼¤è¤êÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤ª»È¤¤¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤¬°ìÂÎ¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤Î½ü¼¾¤Ê¤Î¤«¡¢¤ªÄ´¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·¿ÈÖ¤Ç¤Î³ÎÇ§¤ò´«¤á¤¿¡£
³°½Ð»þ¤Î±¿Å¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃ»»þ´Ö¡Ê2»þ´Ö°ÊÆâ¡Ë¤Î³°½Ð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÊý¤¬°Â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÎä¤¨¤¿Éô²°¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿Îä¤ä¤·Ä¾¤¹¤è¤êÁ´Á³ÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Áí³ç¤È¤·¤Æ¥ß¥Ä¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö¡ÊSNS¤Ç½Ð²ó¤ë¾ðÊó¤Ï¡Ë¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê±³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¿¿¼Â¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê¿¿¼Â¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥À¥¤¥¥ó¤¬SNS¤Î¾ðÊó¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢°Â°×¤Ë±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
