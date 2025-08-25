車系女性YouTuberのあま猫が8月21日、自身のチャンネルを更新。静岡県の伊豆半島で旅行を楽しむ様子を公開した。

【画像】「ランボルギーニ ウルス」で静岡県・伊豆半島旅行を満喫するあま猫

あま猫は「SUBARU WRX STI」「レクサスIS500 First Edition」「日産 GT-R Premium edition T-spec」「ランボルギーニ ウラカンEVOスパイダー」「フェラーリ812 Superfast」「ランボルギーニ ウルス」といった、6つの高級車を保有している車系YouTuber。ドライブやイベントに参加する様子など、車好きとしてさまざまなコンテンツを投稿しており、2025年8月時点の登録者は41万人だ。

旅行の様子は前編が8月20日に公開されており、カメラマンの花ちゃんと一緒に高級車の「ランボルギーニ ウルス」で「河津温泉郷 海遊亭」という宿に向かっている。到着したあとは、宿泊者専用の海水浴場で海を見ながらくつろごうとしていたが、風のせいで宿から借りてきたパラソルが沖に流されてしまっていた。

前編のトラブルで落ち込んでいる様子のあま猫だったが、後編となる今回の動画では、宿泊を満喫する様子が公開されている。あま猫は、ウェルカムドリンクの生ビールで一緒に来た花ちゃんと乾杯。浴衣を選んで部屋に向かうと、ルームツアーを行なっていた。

部屋には風情のある和室や海を一望できるベランダがあり、癒しのひとときを過ごせそうだ。あま猫は「朝は海を眺めながら起きられそうな、素敵なお部屋となっております！」と感想を話している。

その後は、浴衣に着替えて夕食の会場へ。海を眺めながら鮮魚三種盛りや金目鯛釜飯などを堪能しており「健康的な和食を食べれてる気がします」とコメントしていた。夜はメンバー限定のライブ配信をしたあとに就寝している。

翌朝も、2人で海を見ながら和食に舌鼓を打っていた。しかし、朝食を済ませたあとは、外に設置されたソファで海を見ながら遠い目をしているあま猫の姿が。どうやら、前編で飛ばされていたパラソルの行方が気になるようだ。

花ちゃんからの誘いもあって海岸を散歩しにいくも、沖に流されたパラソルは戻ってきていなかった。あま猫は「自然は厳しい！朝起きたら打ち上がってるなんて奇跡は起きませんでした！」と悲しそうに語っている。また「もしお近くの方、打ち上がってるのを見ましたら、ぜひ旅館の方にお戻しいただけたら嬉しいです」と視聴者に向けて発信していた。

コメント欄では「お二人の浴衣姿と海を観られてこちらも夏を満喫できた気分です。ありがとうございました！」「飛ばされたパラソルを泳いで取りに行こうとしないで、本当に良かった！」などの反応が寄せられていた。

トラブルもあった今回の旅行だが、最終的には綺麗な景色や美味しいご飯を堪能した様子のあま猫。日頃の疲れを癒せたようで何よりだ。前編と後編を通して夏の旅行気分を一緒に味わえる内容になっているので、気になる方は両方視聴してみてはいかがだろうか。「ランボルギーニ ウルス」でドライブする様子やイエローが映える高級車と海が見える旅館とのギャップも見所なので、ぜひチェックしてみてほしい。

（文＝小林嵩弘）