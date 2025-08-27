胎児の遺骨は残るのか 妊婦の火葬と火葬許可証の扱いを下駄華緒氏が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「火葬場談義（旧・下駄のチャンネル）」が公開した動画で、元火葬場職員の下駄華緒氏が、視聴者からの「妊婦のご火葬の際、胎児の遺骨はどうなるのか」という質問に、現場の実情を説明した。
下駄氏はこの質問を「意外だ」と受け止めた。理由として、日本では若年女性の死亡例が少ないこと、妊娠期間が人生の中でもごく限られた時期であることを挙げ、「妊婦のご火葬は事例として多くない」と述べた。
手続き面では、妊婦のご火葬では火葬許可証が母体に対して1枚のみ発行されると説明。胎児には戸籍がなく、戸籍がないまま亡くなった場合は、法的に独立した個人としてご火葬の対象とはならないとした。
遺骨の残り方については、成人と同等の火力でご火葬すると、体の小さい胎児や新生児は炉内で遺骨が散ってしまい、残らない可能性があるという。そのため遺骨を残すには、職員が火力を大きく下げるなど、繊細なご火葬を行う必要があると述べた。成人のご火葬が平均で約1時間であるのに対し、小さな赤ちゃんは約20〜30分。ただし、火力を弱めて時間をかけることで遺骨は残りやすくなるという。
それでも「遺骨が残らないことも多々ございます」とし、不確実性を認めたうえで、ご遺族には事前に「残らない可能性」を伝えることが重要だと強調した。
実体験として、若い女性のご火葬での収骨（お骨拾い）の際、ご親族が箸で何かを探していたため声をかけると、ご親族は「赤ちゃんが…」と答えたという。下駄氏は灰の中に胎児の遺骨の一部が含まれている可能性を伝え、母親の骨壺に一緒に収めることを提案。ご親族は納得し、感謝の意を示したという。収骨の手順自体は「他と大きく変わらない」が、ご遺族の心情に寄り添った対応が求められるとした。
下駄氏はこの質問を「意外だ」と受け止めた。理由として、日本では若年女性の死亡例が少ないこと、妊娠期間が人生の中でもごく限られた時期であることを挙げ、「妊婦のご火葬は事例として多くない」と述べた。
手続き面では、妊婦のご火葬では火葬許可証が母体に対して1枚のみ発行されると説明。胎児には戸籍がなく、戸籍がないまま亡くなった場合は、法的に独立した個人としてご火葬の対象とはならないとした。
遺骨の残り方については、成人と同等の火力でご火葬すると、体の小さい胎児や新生児は炉内で遺骨が散ってしまい、残らない可能性があるという。そのため遺骨を残すには、職員が火力を大きく下げるなど、繊細なご火葬を行う必要があると述べた。成人のご火葬が平均で約1時間であるのに対し、小さな赤ちゃんは約20〜30分。ただし、火力を弱めて時間をかけることで遺骨は残りやすくなるという。
それでも「遺骨が残らないことも多々ございます」とし、不確実性を認めたうえで、ご遺族には事前に「残らない可能性」を伝えることが重要だと強調した。
実体験として、若い女性のご火葬での収骨（お骨拾い）の際、ご親族が箸で何かを探していたため声をかけると、ご親族は「赤ちゃんが…」と答えたという。下駄氏は灰の中に胎児の遺骨の一部が含まれている可能性を伝え、母親の骨壺に一緒に収めることを提案。ご親族は納得し、感謝の意を示したという。収骨の手順自体は「他と大きく変わらない」が、ご遺族の心情に寄り添った対応が求められるとした。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。