◇プロ野球セ・リーグ DeNA 4-2 巨人(24日、東京ドーム)

6回1失点でプロ2勝目を挙げたDeNAのドラフト1位ルーキー・竹田祐投手が、勝利の喜びを語りました。

初回から5回まで毎回ランナーを背負う苦しい内容だった竹田投手は「申し訳ない立ち上がりだったんですけど、なんとか粘れたのでよかったです」と振り返りました。

7回以降は、宮城滝太投手、伊勢大夢投手、入江大生投手とつないでリードを守り切りました。伊勢投手と入江投手は、竹田投手の明治大学時代の先輩。その頼もしい2人が継投し自身の勝利をもたらしたことについては「大学時代に戻った感じがして楽しかったです」と語りました。

また守備でも2つのダブルプレーや桑原将志選手のダイビングキャッチなど、竹田投手を救うプレーを随所に見せました。「本当に素晴らしいプレーばかりで、頼もしい先輩で、すごくありがたいです」と感謝の言葉を述べました。

これでプロデビューから2連勝とし、次に期待されるのはホームでの初勝利。竹田投手はファンに向けて「今日も本当に大きな応援ありがとうございました。次の登板に向けて頑張りますので、また大きな応援よろしくお願いします」と意気込みを語りました。