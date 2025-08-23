〈食べログ3.5以下のうまい店〉朝揚がったばかりの新鮮な魚が味わえる、大阪・肥後橋の日本料理店！ 豊富なメニューと居心地の良さにリピーター続出！
おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はフードコラムニストとして活躍する門上武司さんに、魚の鮮度が身上の日本料理店を教えてもらった。
〈食べログ3.5以下のうまい店〉
おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回はフードコラムニストとして活躍する門上武司さんに、魚の鮮度が身上の日本料理店を教えてもらった。
朝揚がったばかりの魚料理が主軸
大阪メトロ四つ橋線肥後橋駅から徒歩すぐ。ビジネスマンで賑わう高層ビルが立ち並ぶエリアに、モミジの木が印象的な日本料理店がある。表札と青色の暖簾には「肥後橋 いな田」の文字が見える。
扉を開け、エントランスを抜けると、6席のカウンター席が。2階席には8席の個室が2室あり、シーンによって使い分けができそうだ。どの席もゆったりと作られている。
門上さん
食いしん坊のアパレル会社の社長と一緒に行きました。1階のカウンターは大将との会話が楽しめるのがうれしいです。仲間であれば2階のテーブルもいいですよ。
店主は宮崎県出身の稲田真太郎さん。料理人になるなどまったく考えていなかったが、縁あって、19歳で横浜にある宮崎の郷土料理を出す店で働くことに。当時魚を食べることができなかったが、その店の大将に憧れ、次第に魚が食べられるようになり、魚への興味が深まったという。その後、関西で魚料理の専門店「魚匠 銀平」に入社。11年勤め、うち7年間は心斎橋店で料理長を務めた。2023年、満を持して独立。肩肘張らない雰囲気づくりに努め、「秘密基地のような、“ほかの人には教えたくないな”とお客様に言われる店を目指しました」と稲田さんは話す。
料理は魚料理が主軸。産地から直送のものが多く、例えば和歌山県から朝揚がったものが13時には届くそう。「せっかく新鮮なものが届くので、熟成よりも鮮度を意識して調理しています」と稲田さん。夜のコースは8品で8,800円〜。アラカルト希望の方には、とりあえず3品4,000円というメニューもあり、3品以降はアラカルトで好きなものをオーダー可能。カウンターに貼られた手書きのアラカルトメニューはバリエーション豊富で、目移りしてしまうこと必至だ。
門上さん
魚の質の良さには驚きました。コースもあれば、最初の数品お任せあとはアラカルト、最初からアラカルトもあり、という選択が素晴らしい。
いただけるお料理はこちら！
今回はコースからの料理を中心に、門上さんおすすめのメニューをご紹介。主軸の魚の旨さはもちろんだが、四季を感じられる日本料理でありながら、他では味わえない、ひと工夫あるメニューも多いとのこと。
まずはさっぱりと酢の物から。昆布〆したキスと加賀太胡瓜の酢の物。秋田県山本郡のじゅんさいは標準のものより3倍の大きさで、最近のお気に入りの食材とのこと。
門上さん
さっぱり感と昆布〆したキスの味わいがいい。
造り盛り合わせ。山形の本マグロ、和歌山のタチウオ、タコ、高知のシマアジ、千葉の金目鯛、クジラのさえずり、福岡のキスの昆布〆と盛りだくさん。「造りの種類も量も調整可能なので、お伝えください！」と稲田さん。
門上さん
やはり造りがいちばんのおすすめ。大将選りすぐりの魚は間違いなしです。
トマトすき焼き。宮崎牛を使用。トマトを入れることでコクが増し、酸味が甘みをひきたてる。黄身と泡立てた卵白をつけていただくスタイル。
門上さん
トマトの酸味と牛肉の脂分とのマリアージュが楽しめます。
あじフライ。長崎や和歌山などその日によってあじの仕入れは変わる。みりん、ごま、マスタードが加わった赤味噌のソースとタルタルで。
門上さん
あじの鮮度の良さを生かしています。
冷汁。甘めの信州白味噌と、粉砕したのち乾煎りしたいりこ、ピーナッツの粉を混ぜ、250℃のオーブンで40分程焼いて味噌種を作る。それをベースに、具材は、自家製豆腐、キュウリ、大葉、ミョウガなど。暑い夏に塩分が補強できるメニューだ。羽釜で炊いたご飯と一緒に。昼は定食で、夜は〆におすすめ。
料理を受け止める日本酒は、すっきりした辛口がメイン。ワインや芋焼酎やウイスキーなども。
関西らしく、会話を大切に
オープンして1年半なのでまだ認知度は高くないと感じているそうだが、日に日にリピーターは増えているとのこと。まずはランチに訪れ、その後夜訪問する方も多々。稲田さんは「関西の割烹の良さであるお客様との会話をいちばん大切にしたいですね。“疲れたから来た”と話してくださるお客様に居心地のよい空気づくりをこれからも心掛けます！」と話してくれた。豊富なメニューと居心地のよさを体感しに、ぜひ一度訪れてみていただきたい。
門上さん
魚をメインとした料理店での修業が長いので、魚については大将からアドバイスをもらったほうがいいですよ！
＜店舗情報＞
◆肥後橋 いな田
住所 : 大阪府大阪市西区江戸堀1-10-34
TEL : 050-5530-9129
教えてくれた人
門上武司
1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」（クリエテ関西）、「京料理、おあがりやす」（廣済堂出版）、「スローフードな宿１・２」（木楽舎）、など。年間外食は1,000食に及ぶ。
食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！
https://www.instagram.com/tabelog/
※価格は税込です。
文：木佐貫久代
撮影：東谷幸一