1番ヤバいのは結局あなた自身...絶対倒産させる社長の特徴と黒字経営のための鉄則をお話しします。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「1番ヤバいのは結局あなた自身...絶対倒産させる社長の特徴と黒字経営のための鉄則をお話しします。」と題した動画で、“倒産させないプロ”こと市ノ澤翔氏が、会社を潰す社長の共通点と黒字社長になるための思考法について語った。
動画冒頭で市ノ澤氏は「優柔不断な方、先送りにする方、これは経営者に一番向かない性格だよね」と断言し、経営者にもっとも必要なのは“決断力”だと強調。続けて「赤字でいいと思ってる経営者、これは負け犬根性が染み付いてる」「税理士に“赤字でいい”と言われたら、今すぐクビにしてください」と警鐘を鳴らした。実際、相談に来る赤字続きの社長には「毎年赤字ですっていう負け犬根性が身についている」と指摘し、「赤字がいい会社なんてない。絶対に黒字にするべき」と熱弁した。
また、会社を潰す社長の特徴として「多責思考（人のせいにする）」「謎のこだわり」「見栄っぱり（無駄な贅沢）」を挙げ、「経営者は全て自己責任として受け止め、決断と行動を徹底するべき。“俺のせいじゃない”なら経営者辞めたほうがいい」とバッサリ。自身のマニアックな“謎のこだわり”エピソードも披露し「俺、丸く収まりたくなくて偶数がめっちゃ嫌い。テレビの音量は絶対13とか31」と笑いを誘った。
動画の後半では、「黒字社長」になるための具体的な鉄則にも言及。「とにかく『時間を大切に使え』、『納税しろ』、『稼ぐために金を使え』、『誰よりも動け』、『夢や欲望を持て』が重要」とし、経営者マインドの本質を伝えた。特に「マインドセットに興味ないとか言ってる人は、100%将来的に成功しません」と断言。「会社のお金は無駄遣いせず、全て利益を生み出す投資に使うこと。納税をケチる必要はなく、事業に回してこそ会社が成長する」と持論を展開した。
最後には「マインドメンタルが強くなっていくごとに成功がどんどん大きくなっていく」「経営者は従業員マインドを捨てて、経営者マインドを身につけろ」とメッセージ。番組を通じて「正しいマインドセットで事業に取り組んでいこう」と視聴者に呼びかけ、「倒産させない黒字経営の道を一緒に歩んでいこう」と締めくくった。
