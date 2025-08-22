◇ナ・リーグ ドジャースーロッキーズ（2025年8月21日 コロラド）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が21日（日本時間22日）、前日のロッキーズ戦で途中交代となった大谷翔平投手（31）について、一夜明けたこの日の近況を説明した。

大谷と話し合ったのか、と聞かれた同監督は「いや、まだ会っていません。彼には“ゆっくり寝て遅れて来い”と伝えました。だから今日はまだ会っていないんです」と説明。この日の練習に遅れている事情を明かした。

そのうえで「恐らくまだ患部は痛むでしょうが、明日のラインナップには入る予定です。彼は睡眠をとても大事にしていますからね」と、寝ることで少しでも早く回復することを願い、22日（同23日）のパドレス戦で戦列復帰する予定を口にした。

大谷は前日に「1番・投手兼DH」で先発出場。登板時の4回に打球が右足に直撃し、足を引きずりながらマウンドに戻って投球を続行したが、この回だけで6安打を集中され3失点。4回66球を投げて9安打を浴び、投手復帰後ワーストとなる5失点だった。

その後もプレーを続けたが、8回に代打を送られて、交代となった。試合後、同監督は代打の理由として「スコアが少し関係していましたが、主な理由は太腿に張りと腫れが出ていたから」と説明。「幸いにも膝ではなく太ももに当たったのですが、真正面から当たってしまったので、今は治療を受けているところ。試合が進むにつれて、より硬くなっていくだろうと感じたので、下げる判断をした」と4回に右太腿に打球が直撃したことも影響していると語った。