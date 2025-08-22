その後、ドル円は上げ幅を広げる展開が見られており、一時１４８．４０円付近まで上昇している。この日発表の一連の米経済指標を受けて、為替市場はドル高の反応が見られている。特に８月調査の米ＰＭＩ速報値が予想を大きく上回り、分岐点である５０を下回っていた製造業が５０を回復したことが反応をけん引。



これを受けて短期金融市場でも、明日のパウエル議長の講演を前に、利下げ期待を後退させており、９月ＦＯＭＣでの利下げ期待の確率は発表前の８０％程度から７３％程度に低下。また、年内の利下げも２回を完全に織り込めないでいる状況。



ドル円は１４８円台を回復し、ストップを巻き込む形で上昇。本日の上昇で１４７．９０円付近に来ている２１日線を回復しており、このまま維持できるか注目される。明日のパウエル議長の講演は市場が期待しているほど、早期の追加利下げを許容する内容にはならないのではとの見方もある中、ポジション調整が出ているようだ。



USD/JPY 148.18 EUR/JPY 172.19

GBP/JPY 198.97 AUD/JPY 95.22



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

