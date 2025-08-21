米連邦準備理事会のクック理事/Al Drago/Bloomberg/Getty Images

ワシントン（ＣＮＮ）トランプ米大統領は２０日、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のクック理事の辞任を要求した。トランプ氏に近い高官が、クック氏が住宅ローンの申請で不正を行ったと主張していることを受けてのもの。

米連邦住宅金融局のパルテ局長は１５日付の書簡で、クック氏が数年前に申請した２件の住宅ローンについて調べるよう、司法省に求めていた。

トランプ氏はＳＮＳでこうした指摘に言及し、「クック氏は今すぐ辞任すべきだ」と書き込んだ。

パルテ氏は利下げに慎重なＦＲＢやパウエルＦＲＢ議長をたびたび批判している。また、巨額の費用がかかっているＦＲＢ本部ビルの改修についても詳しく調査するよう求めている。

クック氏の辞任要求は、トランプ政権がＦＲＢ、特に敵対していると考えている理事への圧力を強める中でのものだ。

トランプ氏はＦＲＢに金利引き下げを声高に求めており、利下げに慎重なパウエル氏に「Ｔｏｏ Ｌａｔｅ（遅すぎる男）」とあだ名をつけて批判し続けている。

ＦＲＢは２０２０年に４０年ぶりの高水準に達したインフレを抑制するために、近年利上げを行い、昨秋から利下げを開始した。今年に入ってインフレ率は目標とする２％に近い水準で推移しているが、ＦＲＢはトランプ政権の関税政策が物価に及ぼす影響を見極める必要があるとして金利を据え置いている。

パルテ氏はＳＮＳに投稿した書簡の中で、バイデン前大統領に任命されたクック氏が２０２１年に住宅を購入する際「より有利な融資条件を得るために銀行書類や不動産記録を改ざんし、刑法上の住宅ローン詐欺を犯した可能性がある」と主張した。