½¬¶áÊ¿¤¬¤¢¤ï¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ö¡ÄÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬±ÜÍ÷ÉÔ²Ä¤Ë¤·¤¿ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹È¯Ž¢1500²¯±ß¤òÃù¤á¤¿°ìÂ²Ž£¤ÎÏ£¶â½Ñ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥§¥ê¥À¥ó¡ÊÃø¡Ë¡¢ÅÄ¸ý Ì¤ÏÂ¡ÊÌõ¡Ë¡Ø¹È¤¤¹ÄÄë ½¬¶áÊ¿¡Ù¡ÊÁð»×¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½¬¶áÊ¿¤Î²ÈÂ²¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë¶¯Íß
¡Ö¹È¤¤²ÈÂ²¡×¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÍµÊ¡¤Ê¤Î¤«¡¢ÂçÉôÊ¬¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤Ï¸«Åö¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÂç½°¡Ê¡ÖÏ·É´À«¡×¡Ë¤Ï¡¢ÉÔÊ¿¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï²áµî¤è¤ê¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Íè¤Ï¸½ºß¤è¤ê¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ë¤è¤ëÂç½°¤ÎÆ³¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î¾åÁØÉô¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆÃ¸¢Åª¤Ê²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¾Íè¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤ò¤¸¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÙ¤ÈìÔÂô¤Ø¤Îµ²¤¨¤¬Ìî¿´¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¡¢ÎÉ¿´¤Ï¼Î¤Æµî¤é¤ì¡¢¸«¶ì¤·¤¤Íß¤ÎÀ¤³¦¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢ÍáÁå¤Î²«¶â¤Î¼Ø¸ý¤ËÀÖ¤¤´ú¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¹ñ²È¤ÏÉÙ¤ÎÃßÀÑ¤òÂç½°¤ÎÌÜ¤«¤é¤¦¤Þ¤¯±£¤¹¡£¹ñÌ±¤Ï¤È¤¤ª¤ê¾ÜºÙ¤ËÊóÆ»¤µ¤ì¤ëÂ£¼ýÏÅ¤ÎºÛÈ½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³À´Ö¸«¤ë¤À¤±¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉÔÀµ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢Ìµ»äÌµÍß¤Îµ¬ÈÏ¤«¤é¤Î°ïÃ¦¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¿¿¼Â¤Ï¡¢¥¨¥ê¡¼¥ÈÁØ¤¬»ÙÇÛ¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Èà¤é¤Ï¸¢ÎÏ¡¢¶¯Í×¡¢Ë½ÎÏ¤Î¶¼¤·¤ò»È¤¤¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¤Î²ÈÂ²¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë¶¯Íß¤ÊÁØ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£Èà¤¬2012Ç¯¤Ë¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»Ð¤ÎÀÆ¶¶¶¶(¤»¤¤¡¦¤¤ç¤¦¤¤ç¤¦)¡Ê1949Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤È¤½¤ÎÉ×¤Îûý²Èµ®¡¢Ì¼¤ÎÄ¥±íÆî¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¹á¹Á¤Ë2²¯7200Ëü¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÅê»ñ¤ÈÉÔÆ°»º¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÎÉÙ¤Î¸»Àô¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢½¬¶áÊ¿¤¬¾º¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë»ñ»º¤Ï²¿ÇÜ¤Ë¤âÁý¤¨¤¿¡£
¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤Î°ìÂ²¤ÎÊÝÍ»ñ»º¤Ï10²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£½Ð½êÉÔÌÀ¤ÎÈþÃÌ¤¬¹¤Þ¤ë
¶¯Âç¤Ê¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä»ÙÇÛ¼ÔÁØ¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÈÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤¢¤Þ¤ê¡¢¹ÔÆ°¤ò±£¤¹¤³¤È¤¹¤é¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿µÏ¿¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶âÍ»¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ÎÊóÆ»¥Á¡¼¥à¤¬Ä´ºº¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¸µ³¤·³»Î´±¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¦¥¬¥¤¡×¤È¼«¾Î¤¹¤ë¤Î¤ò¹¥¤ó¤À¿ÍÊª¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2012Ç¯6·î¤Ë¡¢½¬°ìÂ²¤ÎÃßºâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤è¤ÖÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µ»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Îµ»ö¤¬½Ð¤ë¤È¡¢½¬¶áÊ¿¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥Àµ¡´Ø¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£½¬¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÈÆâ¤Ë»ñ»º¤ÎÇäµÑ¤òÌ¿¤¸¤¿¤È¤¤¤¦±½¤¬¡½¡½±½¤Î½Ð½ê¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡½¡½¹¤Þ¤Ã¤¿¡£¹á¹Á¤Î¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¤½¤Î¹Í¤¨¤ËÆ±°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¿Í¡¹¤ÏÅÀ¿´¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÌõÃÎ¤ê´é¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¡¢½¬¤¬ÉåÇÔ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Î±ø¤ì¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£½÷²ÈÄ¹¤ÎÀÆ¿´¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò½¸¤á¡¢°ìÂ²¤Ï¹â·é¤Ç·òÁ´¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÍ¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¡¢¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¸À¤¤¤Õ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¢£µõ¹½¤Î¡Ö»ñ»ºÇäµÑ¡×¤ÈÊóÆ»¤Ø¤ÎÊóÉü
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Îµº¸À¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÉÙ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯±£¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¤¬Ãæ¹ñºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ÎÃÏ°Ì¤ËÀ¸³¶¤È¤É¤Þ¤ë¤¿¤á¤Î²èºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤ËÈôÌöÅª¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£
¥Þ¥Õ¥£¥¢¤Î¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢½¬¶áÊ¿¤Ï¤Û¤³¤í¤Ó¤ò¤¤ì¤¤¤ËÁ¶¤¦¤³¤È¤ò¹¥¤ó¤À¡£ÊóÉü¤ÎºÇ½é¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¡£¤³¤Î´ë¶È¤ÎÃæ¹ñ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶ä¹Ô²È¤ä¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¶âÍ»¼è°ú¤ÎÃ¼Ëö¤ò½ü¤¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼×ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î½ÅÌò¤¿¤Á¤¬ËÌµþ¤Ë½äÎé¤·¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥µ¥¤¥¹¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤«¤é¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù»æ¤Ë°Ü¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤òÂ³¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÏÃ¤Ï¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¹ñ²È¤Ë¤è¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¥®¥ã¥ó¥°¹Ô°Ù¤ÎÏÃ¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¢£½¬¤Î½ÐÀ¤¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»ñ»º¤ÎµÞÁý
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¶Ú½ñ¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ð¤«¤ê»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½¬¶áÊ¿¤Î»Ð¤ÎÀÆ¶¶¶¶¤Ï¡¢¿ÍÌ±ÉðÁõ·Ù»¡¡ÊÉð·Ù¡Ë¤ÎÄãµë¤Î¿¦°÷¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2002Ç¯¤ËÇ¯¼ý1500¥É¥ë¤ÎÉû¶ÉÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤í¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤È·è¤á¤¿¡£Èà½÷¤ÏÅö»þ50ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
³Ø»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ËÌµþ¤ÎÀ¶²ÚÂç³Ø¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢À¯³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ²¿¤«¤ÈÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿Éã¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈà½÷¤Ï»Å»ö¤ò¼¤á¡¢Éã¤Î»à¸å¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
É×¤Î³èÆ°¤Ï¤µ¤é¤ËÉÔÌÀ¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬1990Ç¯Âå¤ËÄ¹´üÅª¤ÊÅÔ»Ô²½·×²è¤È»ý¤Á²È½êÍ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¤ÇÌÙ¤±¤¿¤é¤·¤¤¡£ÍÎÏ¤Ê³«È¯¶È¼Ô¤ÏÃÏ¸µ¤Î¶¦»ºÅÞ¤ÎÌò¿Í¤äÀ¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
À¯¼£Åª¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÞ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÍø±×¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î·ø¼Â¤Ê´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¡£ÀÆ¶¶¶¶¤Ïµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½é¤Î10Ç¯¤ÇÂ¿¤¯¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£½¬¶áÊ¿¤¬¾å³¤¤ÇÅÞ¥È¥Ã¥×¤ÎÃÏ°Ì¤Ë½¢¤¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÀ¯¼£¤ÎÉñÂæ¤Ë¿Ê¤à½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢¶¶¶¶¤ÏÉ×¤È¤È¤â¤ËÃßºâ¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ëÅê»ñ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
2007Ç¯¤Ë¡ÖËÌµþ¿ÁÀîÂçÃÏÅê»ñÍ¸Â¸ø»Ê¡×¤È¤·¤ÆÅÐµ¤µ¤ì¤¿¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î»ñËÜ¤Ï270Ëü¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£»ö¶ÈÆâÍÆ¤ÏÉÔÆ°»º¤È¹Û»³¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬4Ç¯¸å¤ËÅê»ñ´ØÏ¢¤Î»ñÎÁ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º¤Ï1²¯5600Ëü¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö¶É¤Ï¤¹¤°¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼×ÃÇ¤·¤¿¡£
¢£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Íø¸¢¤Ç¿ô²¯¥É¥ë¤ÎÍø±×¤ò³ÍÆÀ
É×ºÊ¤ÏÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤¤Åê»ñ¤ò¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹¾À¾µ©Íµ©ÅÚ¶âÂ°¶È½¸ÃÄ¡Ê¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡õ¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¡¦¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Î³ô¤òÊÝÍ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ë¶È¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï21²¯¥É¥ë¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë³ô¤ÎÉ¾²Á³Û¤ÏÌó3²¯8000Ëü¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹¾À¾¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤Ï¡¢¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ºÎ·¡¤ÈÀºÀ½»ö¶È¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Ï¿¨ÇÞ¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥·¥ê¥³¥ó¥Á¥Ã¥×¡¢¹âÀÇ½¤Î·³ÁõÈ÷ÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¸½Âå¤Î·ÐºÑ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÏÃæ¹ñ¤Ç¤ÏºÇ¤âÍø±×À¤Î¹â¤¤»º¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃæ¹ñ¤ÎÆÈÀê¾õÂÖ¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£21À¤µª¤ÎºÇ½é¤Î10Ç¯¤Ë¡¢¹ñ¤¬À½Â¤¤ÈÍ¢½Ð¤òÅýÀ©¤·¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë²Á³Ê¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤¿¡£
Àî¤ò¶´¤ó¤Ç¹á¹Á¤È¸þ¤¹ç¤¦ÆîÉô¤Î¿·¶½ÅÔ»Ô¿¼圳¤Ï¡¢É×ºÊ¤Î¼çÍ×»ñ»º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿¼圳»Ô±ó°ÙÅê»ñÍ¸Â¸ø»Ê¤ÎµòÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¡¦»ý³ô²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Î±ó°Ù¤Î³ô¤À¤±¤Ç¤â3²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
É×ºÊ¤ÎÌ¼¡¢Ä¥±íÆî¤ÏÊÌ¤Î¼ïÎà¤Î³°¹ñÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¤Î¥Ò¥³¥Ë¥¯¥¹¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢¿¼圳³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤Î·×»»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2009Ç¯¤«¤é12Ç¯¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë³ô²Á¤Ï40ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ò¥³¥Ë¥¯¥¹¤ÎÎ¶ÓÀ®²ñÄ¹¤Ï¡¢ÀÆ¶¶¶¶¤¬À¶²ÚÂç³Ø¤ÇMBA²ÝÄø¤Ë¤¤¤¿¤È¤¡¢Æ±¤¸Âç³Ø¤Ë¤¤¤¿¡£Â¾¤ÎÂ¿¤¯¤Îµ¯¶È²È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤¬³¤´ßÉô¤Ç¤Ò¤ÈÌÙ¤±¤·¤è¤¦¤ÈÊâ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¤È¤¡¢¿ÍÌ®¤Î¹¤¤Åê»ñ²È¤¿¤Á¤ò°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£»ñ»º±£¤·¤ÎÉñÂæ¤Ï¹á¹Á
½¬°ìÂ²¤Ïºâ»º¤ò°ÂÁ´¤Ç¤è¤¯µ¬À©¤µ¤ì¤¿¹á¹Á¤Î¶âÍ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¹¥¤ó¤À¡£
1990Ç¯Âå¤Î¹á¹Á¤Ï¤Þ¤À»ÊË¡¸¢¤ÈºÛÈ½½ê¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£2013Ç¯¤ËÅê»ñÀè¤È¤·¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÅÚÃÏ¤ò¸«¤Æ¤Þ¤ï¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Èà¤é¤Ï¹á¹ÁÅç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Þ¡¼¥Ò¥ë¡ÊÊõÇÏ»³¡Ë¤ÎÉ÷¤Î¶¯¤¤¹âÂæ¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¥ä¥·¤ÎÌÚ¤Ç±ï¼è¤é¤ì¤¿¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥×¡¼¥ë±Û¤·¤Ë¶åÎ¶È¾Åç¤ò¸«ÅÏ¤»¤¿¡£ÉÔÆ°»º¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤ò¡¢¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡×ÅÚÃÏ¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½êÍ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ì¼¤ÎÄ¥±íÆîÌ¾µÁ¤Ç½êÍ¤¹¤ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¹á¹ÁÅç¤Î¥±¥Í¥Ç¥£¥í¡¼¥É¤Ë¤¢¤ë¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹âÁØ¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¤½¤Î¹â¤¤Áë¤«¤é¤Ï¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢ÏÑ¤Î¸«»ö¤Ê·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ³°¸òÉô¤¬Æþ¤ë¶áÂåÅª¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï600Ëü¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä¥±íÆî¤Ï¼ã¤¯¤·¤Æ»ñ»º²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÍ¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿¢Ì±ÃÏ¤Î¹â´±¤¿¤Á¤¬¹¥¤àµïÎ±ÃÏ¤À¤Ã¤¿Àõ¿åÏÑ¤ÎÅ¡Âð¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Î½»µï¤È¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥¶¤Ë»Í¼¼¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¹á¹Á¤Î¹âµéÉÔÆ°»º¤¬°ÂÁ´¤Ê±£¤ì²È
¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢1997Ç¯6·î30Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÃæ¹ñ¤Ø¤Î°ú¤·Ñ¤®¤Î¹Ô»ö¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£°ÂÁ´¤ÊÅê»ñÀè¤È¤·¤Æ¹á¹Á¤ËÌ±´Ö»ñËÜ¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹á¹Á¤Î¹âµéÉÔÆ°»º¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤Ï¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇã¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¶¦»ºÅÞ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È²ÈÂ²¤¬Ãí°Õ¤ò°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤®¤ë¤À¤í¤¦¡£¹á¹Á¤ÎÂè°ìµé¤ÎÉÔÆ°»º¤ÎËÜÅö¤Î½êÍ¼Ô¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ðµ¶Ì¾¡¢»ý³ô²ñ¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÇ°Æþ¤ê¤Ê¡×ÇÛÎ¸¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¿È¸µ¤ò±£¤·¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÉ½¸þ¤¤Î½êÍ¼Ô¤Ï²ÈÂ²¤Î²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤«Ãæ¹ñÆâÎ¦Éô¤Ë¤¤¤ë±ó¤¤¿ÆÎà¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹á¹Á¤ÎË¡Î§¤Ï¡¢½êÍ¼Ô¤Ë¸Ä¿Í¤Î¿È¸µ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë½ñÎà¤òµÏ¿¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢ËÜÅö¤Î½êÍ¼Ô¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÀÆ¶¶¶¶¤¬µ¶Ì¾¤Î¼ÆÎÓ³¾¤ò»È¤¤¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ô¥¡¡¼¥¸¥ó½ôÅç¤Ë¤¢¤ë´ë¶È¤ÎÆÈÀê½êÍ¸¢¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£
¼ÆÎÓ³¾¤ÎÌ¾Á°¤È1998Ç¯11·î19Æü¤ÎÆüÉÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿½ñÎà¤¬¡¢¥â¥µ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥ó¥»¥«¤È¤¤¤¦Ë¡Î§»öÌ³½ê¤«¤éÎ®½Ð¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ñ¥Ê¥ÞÊ¸½ñ¡×¤Î¤Ê¤«¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
É×ºÊ¤ÎÃßºâ¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¿ÁÀîÂçÃÏ¸ø»Ê¤ÎÅÐµÊí¤«¤é¤ÏÈà¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡¢½êÍ¼Ô¤ÎÌ¾µÁ¤Ï½ùºÆ¾¡¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡£½ù¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÉ×ºÊ¤Ë»Å¤¨¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡×¤È¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù»æ¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤ÎºÆÊÔ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤¿È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Èà¤é¹â·é¤ÊÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ï²¿¤ò±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¢£ÄÌ¿®Íø¸¢¤ÇÌÙ¤±¡¢³ô¤Ï²ÈÂ²¤ÎÌ¾µÁ¤Ë
½¬°ìÂ²¤Ï¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤Î¹ñ±Ä»º¶È¤ÎÇÑÔÒ¤«¤é¸½¤ì¤¿¿·¤·¤¤·ÐºÑµ¡²ñ¤Ë¿¨¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£½¬¶áÊ¿¤Î¤¹¤°¾å¤Î»Ð¤Î°Â°Â(¤¢¤ó¤¢¤ó)¤È·ëº§¤·¤¿¸âÎ¶¤Ï¡¢¿·Í¹ÄÌ¿®ÀßÈ÷Í¸Â¸ø»Ê¤È¤¤¤¦ÅÅµ¤ÄÌ¿®´ë¶È¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÍø±×¤Ï¡¢Äï¤ÎºÊ¤Î²ÈÂ²Ì¾µÁ¤ÎÉÔÌÀÎÆ¤Ê°ìÏ¢¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤òÄÌ¤·¤Æ±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡±Ü¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¡¢¿·Í¹ÄÌ¤Î½êÍ¼Ô¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÊÄº¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñ¤¬3G¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷¤òµ¬Äê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯¸½¤ì¤¿´ë¶È¤¬Èó¾ï¤ËÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï±£¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÃæ¹ñ°ÜÆ°ÄÌ¿®¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ï¡¢21À¤µª¤ÎºÇ½é¤Î10Ç¯¤Ë¤³¤Î¹ñ¤ÎÅÅµ¤ÄÌ¿®»º¶È¤Îµð¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¿¹ñÀÒ´ë¶È¤ÇÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÂç¡¹Åª¤Ê¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥È¥í¡¼¥é¤Î½ÅÌò¤¿¤Á¤Ï¡¢¿·Í¹ÄÌ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃµ¡¤ÎÆþ»¥¤ò¾¡¤Á¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¡£¥â¥È¥í¡¼¥é¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃÉôÌç¤ÎºÒÆñ¤Ï¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆ±¼Ò¤òÆó¤Ä¤ËÊ¬³ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Û¤Ü1À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÅÅµ¤ÄÌ¿®»º¶È¤ò¸£°ú¤·¤¿¥â¥È¥í¡¼¥é¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¥ì¥Î¥Ü¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÆ°Â°Â¤È¸âÎ¶¤Îµ¯¶È²ÈÀº¿À¤Ï¡¢Ì¼¤Î¸â²í¶Å¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³Ø¤ó¤À¸â²í¶Å¤Ï¡¢¿·Í¹ÄÌ¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÃæ¹ñ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó»º¶È¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤Î¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤È¤ÎÄó·È¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¥Ï¥É¥½¥ó¼Ò¤Ï10²¯¥É¥ë°Ê¾å¤Î»ñ¶â¤òÅ¬ÀÚ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÅê»ñ¤·¤¿¡£
¢£»üÁ±»ö¶È¤ò»ñ»º¤Î¡Ö±£¤ìÌ¬¡×¤Ë
ÀÆ°Â°Â¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊSNS¡Ë¾å¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÌµþ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¼Ò²ñµ¯¶È²È¡Ä¡ÄÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐÏÃ¤ÎÇ®¿´¤Ê»Ù»ý¼Ô¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
Èà½÷¤Ï¡Ö¼Ò²ñÅª´ë¶È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Áð¤Îº¬¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢ÃÏÊý¤Î³«È¯¤ò¡¢Ê¿ÏÂÅª¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¡¢Æ©ÌÀÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¸øÀµ¤Ç¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¹¬¤»¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÎÄ´ÏÂÅª°Ü¹Ô¤ò¾©Îå¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤òÊ¿°×¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¡£
¸â²í¶Å¤Ï»üÁ±³èÆ°¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤âÁÇÁá¤¯Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉÙ¤òÈþÆÁ¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤ÈË¾¤àÍµÊ¡¤ÊÃæ¹ñ¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ¥¤ì¤¿±£¤ìÌ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¼«¤é¤òÃæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´óÉÕ¥µ¥¤¥È¡Ö51Give¡×¤Î¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
½¬°ìÂ²¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢Èà½÷¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¿ÍÃËÀ¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥©¥¢¤È·ëº§¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥¢¤Ï2005Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Ø°Ü½»¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2007Ç¯¡¢Æó¿Í¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¯¥ê¥Þ¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×´ë¶È¤òÀßÎ©¤¹¤ë¡£Èà¤é¤Î»ö¶È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃí°Õ¤ò°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2012Ç¯¤Ë½¬¶áÊ¿¤¬Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÌÅ¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¥¢¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖËÌµþ¤ÎÇö±ø¤ì¤¿³°¹ñ¿Í¸þ¤±¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÅ·°ÂÌç¹¾ì¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤ÇÀ¤³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤äCEO¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¡Ø¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù»æ¤ÏÈà¤ò¤½¤¦¾Ò²ð¤·¤¿¡£
----------
¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥§¥ê¥À¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1989Ç¯6·î¤Ë¹á¹Á¤ÈÃæ¹ñ¤«¤éºÇ½é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÁ÷¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù»æ¤Î¶ËÅìÆÃÇÉ°÷¤ò20Ç¯´ÖÂ³¤±¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶½Î´¡¢1997Ç¯¤Î¹á¹ÁÊÖ´Ô¤È¹á¹ÁÌ±¼ç²½±¿Æ°¤òÊó¤¸¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¡¢ITN¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡Ù»æ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃæÅì¤ÎÀïÁè¡¢¹ñºÝ³°¸ò¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¯¼£¤Ê¤É¤ò¡¢¥í¡¼¥Þ¡¢¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤òµòÅÀ¤ËÊóÆ»¤·¤¿¡£¡Ø¥¹¥Ú¥¯¥Æ¥¤¥¿¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ù¡¢¡Ø¥ô¥¡¥Ë¥Æ¥£¥Õ¥§¥¢¡Ù¡¢¹á¹Á¤Î¡Ø¿®Êóºâå´¿·Ê¹¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¹á¹Á¤ÎÎò»Ë¤òÈãÈ½Åª¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ØThe Gate to China¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥§¥ê¥À¥ó¡Ë