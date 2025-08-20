「スタッフと“S”したことがある」マジ告白に売れっ子芸能人たちも衝撃！「あっちからグイグイきました」

8月17日（日）の『有吉クイズ』では、出演者10名が完全匿名でLINEグループを作成してさまざまな質問に正直に回答し、「YES」と答えた人数でビンゴ達成を目指す「芸能人グループLINEビンゴ」の後編が放送された。

そのなかで、「スタッフの方とSしたことがある？」という質問に10人中2人が「YES」と回答。生々しい告白に、出演者たちも驚きと興奮を隠せない様子だった。

【映像】このなかに「スタッフと“S”したことがある」人が…

有吉弘行のほか森香澄、見取り図・リリー、バッテリィズ・エース、Ａマッソ・加納、重盛さと美、霜降り明星・せいや、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ハシヤスメ・アツコ、ヒコロヒーの男女計10名が参加した同企画。先週放送の前編に引き続き、今回も際どい質問が続出した。

リリーが聞きたかったと提案したのは「スタッフさんと“S”までいったことがある人？」という質問。有吉は「女性も結構ディレクターとかと結婚してる人多いもんね」と、何人かいるのではないかと予想する。

「ないです！」「まったく何もないです！」といった回答が続いたあと、4人目でとうとう「一度あります」という返答が。スタジオには「えーーーっ！」と驚きの声が上がり、せいやは「まじかよ」と興奮した様子を見せる。

生々しい回答に重盛も声を上げながら好奇の表情を浮かべ、森はあ然としたようにあんぐりと口を開けたまま止まってしまっていた。



その後、さらにもう1人「あります」と答えた人が出現。「あっちからグイグイきました」という1文も添えられていた。

野村真季アナウンサーが「スタッフの方からグイグイきたということですよね」と内容を確認すると、エースは「すごいなそのスタッフさん」と驚きを隠せない様子でつぶやいていた。