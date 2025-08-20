AI業界インフルエンサー「“画像にスケッチ→即動画化”“無音動画がAIでBGM付きに”革命的AIツール続々登場」
話題のYouTubeチャンネルでおなじみのミライが、動画タイトル『【最新AIツール12選】狙った場所が動く動画を作れる「Higgsfield AI」/動画にサウンドを付与できるAI「Elevenlabs Video-to-Music」』の中で、ここ1週間で急成長を見せた最新AIツールを徹底紹介した。
冒頭、「今回の動画では、画像内にスケッチし、その画像からスケッチの内容を反映した動画を生成できる機能や、画像にオブジェクト画像を反映した動画が作れるHiggsfield AI、アップロードした無音の動画に自動でサウンドを付与してくれるElevenlabsなど、複数の最新AIツールを紹介します」と語るミライ。特に注目したのが、Higgsfield AIの『Draw-to-Video』『Product-to-Video』の2大機能。「画像に直接スケッチしたり、オブジェクト画像を配置しただけで、それらを演出した動画が作れてしまう。映像表現の幅が一気に広がった」と独自の見解を述べた。
さらに「無音動画に自動でサウンドをつけてくれるElevenlabs Video-to-Musicも衝撃的でした。動画をアップロードしワンクリックで雰囲気にマッチした音響が付加されるので、編集初心者にも優しい」とクリエイター視点で利便性を熱弁。他にもフニュアンやテンセントのYAN、SkyworkのMatrix3Dなど、画像・テキストから3D空間やゲーム風映像まで自動生成できるAIツールの圧倒的進化に注目。「映像が長く続いてもキャラクターや背景が崩れず、一貫した世界観を保てる点がゲーム制作にも革命をもたらします」と今後への期待を語った。
また、PDFやYouTube、各種画像データを一括で管理できるクセAIや、アニメ制作を大幅時短できるToon Composer、映像からCG変換まで担うAutoDesk Flow Studioなどにも言及。「“AIを活用すれば知識がなくてもプロ級の映像やアニメが作れる時代が目前”」という見解を示し、個人クリエイターへの門戸が大きく広がると強調した。
ラストは「この記事やツールのリンクは動画概要欄にまとめています。気になったAIツールは、自分で手を動かして試してみてください！」と締めくくり、「それでは次回の動画でお会いしましょう」と視聴者に向け呼びかけた。
