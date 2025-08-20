トーマスと仲間たち、クリスマスイブに大奮闘！ 映画『きかんしゃトーマス』最新作、ポスター＆場面写真解禁
『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』より、ポスタービジュアルと追加場面カット5点が解禁された。
【写真】クリスマスイブの日。トーマスとパーシーは 少女の願いを叶えるために、大奮闘！ 場面写真
イギリスできかんしゃトーマスの最初の絵本が誕生してからちょうど80周年を迎えた2025年公開される本作は、トーマスと仲間たちのクリスマスイブの大奮闘を描いた、きかんしゃトーマス映画史上“初”のクリスマスムービー。
車体番号一番の元気いっぱいのきかんしゃトーマスと、緑色の小さなタンクきかんしゃのパーシー。親友同士の2台はクリスマスイブの日、少女の願いがこもった手紙を届けるため、サンタさんを探す大作戦を開始する。
ポスタービジュアルでは、イルミネーションで車体をデコレーションしたトーマスとパーシーの間に、少女の願いをかなえようとするトーマスたちの決意の言葉「きみの願いはきっと、かなうよ」が輝いている。
場面カットでは、トーマスたちがジンジャーブレッドクッキーの姿になったり、少女の家をのぞき込んだり、空飛ぶサンタさんを見上げたりと、クリスマスムードいっぱい。トーマスと仲間たちは、果たしてサンタさんを探しだすことはできるのか？
『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』は、12月12日より全国公開。
