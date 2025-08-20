◇MLB ヤンキース―レイズ(日本時間20日、ジョージ・M・スタインブレナー・フィールド）

ヤンキースのMVPトリオが初回から快音を響かせました。

1アウトランナーなしの場面、2022年と24年にア・リーグMVPを獲得しているアーロン・ジャッジ選手が打席に入ります。3球目のカットボールを捉え、バックスクリーンへ飛距離429フィート(約131メートル)の先制ソロを放ったジャッジ選手。これが今季40本目の一発となり、47本でア・リーグ首位のカル・ローリー選手(マリナーズ)に7本差に迫りました。

次に打席に入ったのは、2019年のドジャース時代にナ・リーグMVPを受賞したコディ・ベリンジャー選手。1ボール1ストライクからカットボールを振り抜き、ライトスタンドへ2者連続HRとなる第23号ソロ本塁打を放ちました。

これに続いたのが、2017年のマーリンズ時代にナ・リーグMVPに輝いたジアンカルロ・スタントン選手。2ストライクと追い込まれた場面で3球目の直球を逆方向へ運び、ライトスタンドへ第13号ソロを放ちました。

初回からMVPトリオの3者連続本塁打が飛び出したヤンキース。ファンからはSNS上で「信じられない」「味方で本当に良かった」「彼らには手をつけられないね」など驚きの声が上がっています。