◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年8月19日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で6試合ぶりとなる44号本塁打を放ち、試合前に44号を打っていたフィリーズ・シュワバーに再び並んだ。

大谷に衝撃の一発が飛び出した。3点をリードした2回2死走者なしの第2打席。左腕ゴンバーに対し、カウント1―1から内角低めの速球を振り抜くと、打球速度115.9マイル（約186.5キロ）、角度19度の低弾道で飛び出した打球はそのまま右翼フェンスを越える一発となり、敵地のファンも騒然となった。飛距離は413フィート（約125.9メートル）。角度が10度台の本塁打は今季初で、19度の角度の本塁打は昨年9月11日のカブス戦以来通算7本目となった。最も低い角度は18度で過去2本打っている。

パドレスとの首位攻防3連戦でスイープし、勢いに乗って敵地コロラドに乗り込んできたが、前日の初戦はまさかのサヨナラ負けで連勝が3でストップ。大谷は適時打を含む2安打1打点の活躍を見せたが、山本由伸に今季11勝目をプレゼントできなかった。

大谷は8月に入って打率.397、5本塁打、8打点と絶好調。8月に入って無安打はわずか1試合とチームをけん引する活躍が期待される。