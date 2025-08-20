この記事をまとめると ■インドネシアで三菱は日本とほぼ同規模の販売台数を記録しシェア8.3%で5位に入った ■エクスパンダーとエクスフォースに加え新型SUVデスティネーターの人気が見込まれる ■タフなブランドイメージと戦略的価格設定で中間所得層に強く支持されている

アジアで日本以上の存在感

2024暦年締め(2024年1月〜12月)でのインドネシア国内における年間新車販売台数では、三菱自動車が7万2217台数となり（インドネシア国内での新車総販売台数は86万5723台／インドネシア国内シェア8.3%）、ブランド別ランキング5位となっている。日本国内では軽自動車販売台数を含めての2024暦年締め年間新車販売台数が11万9501台なので、日本での新車販売台数と大差のないレベルをインドネシアで販売していることになる。

またフィリピンとベトナムでは、2024事業年度（2024年4月〜2025年3月）締めの年間新車販売台数ではいずれも過去最高を記録している。そもそも東南アジアにおいて三菱自動車は1トン積みピックアップトラック「トライトン」と、トライトン派生のSUV「パジェロスポーツ」の人気が高く、この2枚看板で東南アジアでは高いブランドステイタスを維持していた。

そして、2017年に3列シートをもつコンパクトMPVとなるエクスパンダーをインドネシアでワールドプレミアさせ、順次東南アジア各国にも市場投入するといずれも大ヒットとなった。さらに2019年にはエクスパンダー派生モデルとしてSUVテイストをもたせた「エクスパンダー・クロス」を発表すると、これもまた大ヒット。東南アジアでの人気モデルの地位を不動のものとした。

韓国ヒョンデも追随する形でエクスパンダーシリーズのガチンコでのライバルとなる「スターゲイザー」と、それをベースにしたSUV風モデルとなる「スターゲイザーX」を市場投入するが、エクスパンダーに比べると最近では販売面で息切れ気味の市場も目立ってきている。

さらに2023年にはコンパクト・クロスオーバーSUVとなる「エクスフォース」をデビューさせ、これもインドネシアだけではなく東南アジア各国で大ヒットしている。こちらは韓国ヒョンデの「クレタ」という新興国向けクロスオーバーSUVが堅調に売れているなか、三菱自動車がライバル車を送り込んだというようにも見える。

最近ではトライトンとパジェロ・スポーツというよりは、エクスパンダーシリーズとエクスフォースがインドネシアを含む三菱自動車の東南アジアにおける2枚看板になっているように見える。

今後もさらなる人気を獲得してゆくだろう

そして今回、2枚看板改め3枚看板になりそうなモデルがデビューした。3列シートをもつミドルサイズ・クロスオーバーSUVとなる「デスティネーター」がそれだ。ホンダCR-Vや日産エクストレイルに近いモデルなのだが、インドネシアでは自国生産モデルということもあり、ライバル2車よりも圧倒的なお買い得価格が注目に値する点となっている。

エクスパンダー、エクスフォース、デスティネーターともに共通しているのは、その押しの強い顔つきである。インドネシアをはじめ東南アジアの消費者が好む顔つきは、日本で販売されている三菱自動車のモデルにも共通しているようにも見えるのだが、この顔つきがまず人気の秘密のひとつと考えられる。

そしてやはり、東南アジアで長いことピックアップトラックをラインアップしてきたこともあると考えている。「ピックアップトラック=タフ」というのは万国共通の認識ともいえ、東南アジアで圧倒的な販売シェアを誇るトヨタも同じなのだが、タフなイメージが強いということは、たとえそのメーカーのコンパクトカーであっても耐久性能などへの信頼性へより高いものを感じる消費者も多いようだ。

筆者はデスティネーターの東南アジアでの大ヒットを予感している。マツダ車がよりアッパーな層でウケているのに対し、三菱車は価格戦略などもあり中間所得層で少々エッジの利いたモデルに乗りたいという感度の高い層に刺さっているようにも見える。

日本ではラインアップしていないものの、東南アジアではHEVもラインアップしているし、インドネシアではBEVとなるL100EVも現地生産してラインアップしている。日本などではPHEVもラインアップしており、東南アジアでもさらに注目されていくであろう環境負荷低減モデルの準備にも余念がない様子も伺える。

とにかく東南アジアでは三菱自動車の元気いっぱいな様子が目立っているのである。