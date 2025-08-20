相撲の2020年アマチュア横綱で、現在アメリカンフットボール選手の花田秀虎（23＝米コロラド州立大4年）が19日、東京都目黒区内の「Calif art gallery」で子供向けのトークイベントを行った。その後取材に応じ、近況と今後の野望を明かした。

和歌山商高時代に世界ジュニア選手権連覇など計7冠、日体大時代にアマチュア横綱やワールドゲームズ金メダルなど計7冠。相撲界の宝と言われた逸材がアメフトに転向し、アメリカに渡ってから2年が過ぎた。コロラド州立大に編入して英語を学びながらアメフトの練習に励む日々。朝5時からウエイトトレーニング、ミーティング、練習、授業、自主練、自習と多忙な毎日を全力で駆け抜けてきた。「最初の3カ月はめちゃくちゃキツかった。食べ物も水の味も違って苦労した。周りに日本人がいなくて、慣れない環境に飛び込むのは大変だった」。アメフトの戦術を理解するにはまず語学の習得が必須。「人の何倍もやらないとついていけない」と練習も勉強も必死に取り組み、今では問題なく日常会話をこなし授業のレポートも英語で書いているという。

2シーズンを終え、現在は一時帰国中。今月末に再び渡米する予定で、今季はプレーせず学生コーチを務めながら体作りを行う。次のターゲットは、来年1月からフロリダで始まる「インターナショナル・プレーヤー・パスウェイ（IPP）プログラム」だ。同プログラムは、米国人とカナダ人以外の有望な人材を集めて約8週間合宿を行うNFLのセレクション。まずはそこに招集されなければならず「もしそこでダメだったらこの挑戦は終わり。最後のつもりでやり切る」と覚悟を決めている。

NFLに年齢制限はないが「24歳はもうベテランの域。これが節目」と自分の中でラストチャンスと位置づけ、期限を決めている。その理由は、もう一つの夢である大相撲入りとも関係している。角界入門の年齢制限は25歳未満。花田は現在23歳で、10月30日に24歳の誕生日を迎える。「来年の秋場所デビューなら間に合う。全部計算しています」。NFL入りがかなわなければ、相撲界に戻ることも視野に入れているようだ。

アメフト転向前、アマチュア相撲選手として最後の試合となった2022年7月のワールドゲームズ重量級決勝では、日体大の1年先輩の中村泰輝（現横綱・大の里）を破って世界一に輝き金メダルを獲得した。同学年の草野直哉（文徳高―日大、現幕内）には全中の決勝とインターハイの準決勝で敗れており、大学時代は3勝1敗と世代トップのライバルとしてしのぎを削ってきた。かつての戦友たちが大相撲の世界で活躍する様子はアメリカにも届いている。「今活躍しているのはほぼ同世代なので良い刺激をもらっている。（2学年下で仲の良い）伯桜鵬とは毎週電話している」。花田が渡米してからのわずか2年間で大の里は関取昇進から一気に番付を駆け上がって横綱に。「僕の株を上げてくれてありがたい。（横綱に）勝ったことがあると言えるので」と笑った。

角界入りも視野に入れてはいるが「今はNFLのことだけを考えている。僕は絶対に行くつもり」と覚悟は揺るがない。いろいろな選択肢と可能性を秘める唯一無二の存在。夢の実現へ、前例のない道を切り開いていく。

◇花田 秀虎（はなだ・ひでとら）2001年（平13）10月30日生まれ、和歌山県出身の23歳。小学2年からレスリング、柔道と並行して和歌山市少年相撲教室で相撲を始め、和歌山市立西和中3年時に全中準優勝。和歌山商高1年時に全国高校選抜大会優勝、2年時に全国高校金沢大会、世界ジュニア選手権無差別級、全国高校選抜宇佐大会、全国高校選抜弘前大会で優勝。3年時に全国高校金沢大会、世界ジュニア選手権無差別級で優勝。日体大1年時に東日本学生体重別135キロ未満級、全国学生体重別135キロ未満級、全日本選手権で優勝。2年時に全国学生選抜大会優勝。3年時に全国大学選抜宇佐大会、全国選抜大学社会人対抗九州大会、ワールドゲームズ重量級で優勝。その直後に日体大相撲部を退部してアメフトに転向。1年後の2023年夏に渡米し、コロラド州立大に編入。昨年11月からアスリート社員として株式会社ビーズインターナショナルに入社。身長1メートル86、体重130キロ。40ヤード走のベストは5秒03。弟・龍信は和歌山商高相撲部3年で、今月の全国高校総体100キロ級優勝。