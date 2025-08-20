横浜のエース、奥村頼人の姿に心揺さぶられるファン続出

甲子園球場で行われている第107回全国高校野球選手権は19日、準々決勝の4試合を行い、第3試合では春夏連覇を目指した横浜（神奈川）が、県岐阜商（岐阜）に延長11回タイブレークの末7-8でサヨナラ負けを喫した。敗戦の瞬間、マウンドにいたエースの奥村頼人投手（3年）は膝にガックリ手をつき号泣。熱戦を見届けたファンからは「こっちも泣けてくるわ」「奥村君の涙に泣かされました」との声が上がっている。

両軍は4-4の同点で延長戦に突入。タイブレークとなる延長10回にも3点ずつを奪い決着がつかなかった。そして11回の横浜は無得点。裏の県岐阜商の攻撃で、奥村頼は2死を奪ったものの、走者一、三塁から坂口路歩（3年）に左前へサヨナラ打を浴びた。

本塁カバーに走った奥村頼は、走者の生還を見届けると膝に手をつきガックリ。何とか顔を上げると、アンダーシャツの両肘を何度も何度も顔に当て、涙をぬぐっている様子だった。この姿に感情を揺さぶられる視聴者が続出し、Xもコメントであふれた。

「春も夏も奥村くんの涙で泣いてる」

「その涙が必ず今後の野球人生で強くする！！」

「奥村くんの涙でこっちも泣けてくるわ」

「一球にかける想いと流した涙、胸がいっぱいすぎる」

「涙が止まらんくて仕事にならん」

「奥村くん涙とまらんやん おばちゃんも涙止まらんて」

「奥村くんの涙を見てもらい泣き 最後まで面白い試合を見せてくれてありがとう…」

「礼をしてから握手と抱き合う姿に、奥村くんの涙に泣かされました」

この試合、「4番・左翼」で先発した奥村頼は5回途中からマウンドへ。6回1/3を投げ被安打7本、4失点（自責1）。両チームの整列や、ベンチ前でのキャッチボールの間も涙を抑えきれない様子で、グラウンドを後にした。



（THE ANSWER編集部）