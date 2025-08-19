この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気投資系YouTuberで投資戦略アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のチャンネルで「投資はお金を増やすためにやる！これから新NISAを始める50代60代の方に向けて知っておくべきことについて紹介します！」と題した動画を公開。視聴者から寄せられた質問に答える形で、いま投資界で話題となっている“インデックスファンド”の本質や、NISA活用時の注意点について自身の見解を熱く語った。

冒頭では、「投資会社はアクティブファンドではなくて、できるだけインデックスファンドを作りたいんですよ。なんでですか? 世の中がインデックスがいいって思い込んでいるからですよ」と、業界の裏側を鋭く指摘。多くの初心者が「インデックス＝王道」「アクティブファンド＝ダメ」と単純化しがちな現状を、「FANG+というインデックスはいかにも市場を反映しているようで、実際は“恣意的”なマーケティング先行の商品も多いんだよね」と暴露した。

続いて、「インデックスは実は誰でも作れる」とし、「日本証券業協会などに認定してもらえば“鳥海インデックス”だって作れる。だから本当に大事なのは、客観的基準で構成されているのか、手数料は安いのか、透明性と市場反映性があるかという視点」と解説。「インデックスだから大丈夫と思い込んでませんか？世の中に踊らされないで」と、視聴者に再考を促した。

教育費と投資の関係では、「現金で確保しておくより、奨学金をうまく活用しまとまった資金は投資すべき」と持論。「数百万円貯めたのに、その一番しんどい時期に学費で消費しちゃうのは資金効率が悪い。苦しいときには負担を軽く、楽になったら負担を増やす。経済の原則だよ」と語った。老後資金の取り崩し時の暴落不安については、「何年もかけて積み立てていれば、一時的な暴落で全部が吹き飛ぶことはない。やる前に心配しすぎても何も始まらない。まずは投資を始めて経験を積んでください」と背中を押した。

最後は「また次の動画でお会いしましょう」と締めくくり、インデックス信仰に一石を投じる内容を届けた。

