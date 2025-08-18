「山Pにしか見えない」52歳イケメン俳優、ムキムキボディに驚きの声！ 「これで無加工＆無修正!?」
俳優の武田真治さんは8月17日、自身のInstagramを更新。ムキムキのボディを披露し、ファンから驚きの声が寄せられています。
【写真】武田真治の鍛えられたムキムキボディ
ファンからは「理想の身体ですね」「52歳でこのバディーやばすぎ!!」「若過ぎません？」「これで無加工＆無修正!?」といったコメントが。また「山Pかと思いました！」「山Pいつのまに鍛えたの？ と思ったら違った」「山Pにしか見えない（笑）」など、俳優の山下智久さんに似ているという声も数多く寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「山Pいつのまに鍛えたの？ と思ったら」武田さんは「2025.8.25.発売の#幻冬舎『GOETHE』10月号『魅せるカラダ』特集で、最近の#筋トレ 事情を取材して頂きました」とつづり、1枚の写真を投稿。上半身が裸のソロショットです。鍛えられたムキムキのボディが引き立っており、とても52歳には見えません。
タンクトップ姿も！15日の投稿では、タンクトップを着用した姿を披露した武田さん。腕の筋肉が際立っているほか、胸の筋肉の盛り上がりも強調されています。ファンからは「こんなかっこ良い50代憧れる」「プライベートな感じが嬉しいです」などの反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
